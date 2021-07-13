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蛇蠍女聯手小王毒殺親夫焚屍　盜領存款搬光家具變賣汽車

▲▼聯手小王毒殺老公，蛇蠍女正面照曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲蛇蠍女聯手小王毒殺前夫後，還盜領存款、變賣前夫汽車、搬走家具。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市一名袁姓男子5月到苗栗探視已離婚的姚姓妻子及女兒，未料就此人間蒸發。袁男胞弟同月31日報警，警方循線追查，發現袁疑遭姚妻夥同陳姓小王聯合下手餵藥迷昏、持棍棒打死，趁著凌晨袁7歲女兒熟睡時，將袁以汽油焚燒3個多小時僅剩白骨，最後裝進麻布袋丟到水溝。更可惡的是，陳男殺害袁後，竟還到袁家中搬走家具、拿走存摺印章，變賣袁男的車、領光存款。

警方至陳的新竹住處逮人時，陳、姚及女兒均在場，陳坦承犯案，但姚供詞避重就輕。

據悉，袁、姚兩人離婚多年，兩人育有一名7歲女兒，5月9日母親節前夕，袁男前往苗栗帶母女出來慶祝母親節，但就此失聯。姚弟發現到哥哥家尋人未果，在哥哥家中發現台中地院判決書，當中提到姚女、陳姓小王偷情，須賠償20萬元給哥哥，認為姚、陳跟哥哥失蹤有關，遂報警協尋。

據悉，袁男在苗栗某知名渡假村遭姚、陳下安眠藥迷昏，之後就被兩人帶到新竹陳男住家，還在住家用棍棒將袁男活活打死。

由於陳家一旁都是樹林，木材取得容易，姚、陳兩人一不作二不休，竟在凌晨7歲女兒熟睡時，即在陳家空地澆汽油焚屍。之後，陳男還跟姚女到袁男家中，搬走家具、搜刮存摺、印章，甚至變賣袁男的汽車、領光袁男所有存款。

警方6月24日前往陳男新竹住處，在附近一處水溝發現一堆白骨，經查確認為袁男遺骸，目前姚女及陳男已被收押，詳細案情檢警仍在調查釐清。

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