蛇蠍女講電話講到忘我…還疑斷親夫煞車！小叔怒曝恐怖行徑：不是人

記者白珈陽／台中報導

一名姚姓女子涉嫌夥同陳姓小王，殺害自己的袁姓丈夫，而整起事件直到袁男的弟弟發現其失蹤多日，報警請警方協尋，最終才在陳男住家附近的水溝發現袁男的遺骸，目前姚、陳2人均被收押，全案正積極調查中。對此，袁男弟弟也出面透露，姚女在案發前的所有恐怖行徑。

▲聯手小王毒殺老公，蛇蠍女正面照曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）

據悉，袁、姚兩人離婚多年，兩人育有一名7歲女兒，5月9日母親節前夕，袁男前往苗栗帶母女出來慶祝母親節，但就此失聯。袁弟發現到哥哥家尋人未果，在哥哥家中發現台中地院判決書，當中提到姚女、陳姓小王偷情，須賠償20萬元給哥哥，認為姚、陳跟哥哥失蹤有關，遂報警協尋，沒想到最後找到的竟是一堆白骨。

▲警方於陳男住處附近一處水溝發現袁男遺骸。（圖／記者白珈陽翻攝）



袁弟表示，就他所知，姚女在跟哥哥結婚前，曾跟同一名男子結婚又離婚4次，而哥哥一直不計前嫌，包容姚女的過去，但姚女到家裡後，就經常有些不尋常的舉動，還常常躲起來講電話講到忘我，當時就可能有外遇，但哥哥一直不願意撕破臉，直到最後忍無可忍才提告。



袁弟提到，哥哥一直努力的想讓姚女回頭，一起照顧孩子，一直以家為背景，想要去實現一個溫馨的畫面，因此才在母親節當天約全家人到遊樂園遊玩，但沒想到，卻遭到至親下藥殺害。

此外，更誇張的是，哥哥在提告判決出爐後曾提到，自己停放在家附近的轎車4個剎車軟管都被割斷，被潑不明液體也是常有的事，當時哥哥就懷疑是跟陳男有關，因此也斷定這次被殺害就是姚女跟陳男所為。

對此，袁弟也氣憤說到，希望法官處以極刑，「他們非常殘忍，根本不是人」這種人不適合在社會上存在，否則很可能會有下個受害者。

▲警方於陳男住處附近發現袁男遺骸，將陳男帶回偵訊 。（圖／記者白珈陽翻攝）