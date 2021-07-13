蛇蠍女偷吃小9歲嫩男！他3步驟索情敵命　為愛扛責：人是我殺的

▲▼無業嫩男為愛扛責「人是我殺的」，殺人後趁夜色焚屍。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中蛇蠍女夥同小王燒死親夫並棄屍案件，據了解，41歲的姚女不但有四次婚姻，和57歲的袁男結婚後又勾搭上30歲的陳姓男子，陳男供稱屢屢聽姚女哭訴被死者毆打，於是為愛挺險，先持鐵棒打死，直到凌晨2點，趁夜色再拖到草地灑汽油焚屍，警方表示，燒具屍體要3、4個小時，住在附近的親友沒聞到汽油味嗎？是真的熟睡或是知情？令人懷疑？

死者的弟弟說，他5月9日接獲哥哥公司來電，指哥哥已有3天沒上班，公司群組也退出，電話也打不通，覺得可疑，經調閱路口監視器發現哥哥的車子有開上環中路往國道方向行駛，他一路調閱監視器，車子當天停在陳男位在新竹橫山住處，隔天才離開，他後來在陳男家裡找到民事判決書，經層層抽絲剝繭，認為陳男和姚女涉嫌重大，因為不管哥哥為了何事去找陳男，絕不可能會過夜。

袁男和姚女育有一名7歲女兒，女兒跟著姚女住在苗栗頭份，兩人雖然離婚，但袁不計前嫌，送給姚一輛10萬元的機車，母親節當天，為了全家團聚，袁開車去苗栗帶母女出來慶祝，一家三口在渡假村開心喝飲料聊天。

袁男喝了幾口咖啡後，覺得身體不適，園區警衛原本要打電話送醫，但被姚女拒絕，還不准別人靠近，袁男就在女兒面前昏倒，躲在一旁的陳男這時出現，陳男和姚女就將袁男扶上車離去。

一行人在下午3點多到達陳男位在新竹橫山老家，該地地處偏僻，距離主要道路約100公尺，進出靠僅供一輛車寬的產業道路，陳男趁姚女和女兒進屋後，擔心袁男會突然醒來，於是把袁男拖出車外，持鐵棒敲打袁的後腦後用帆布蓋住，直到凌晨2點，趁夜色昏暗，再拖到草地上，灑上汽油以及現場取得木材焚燒。

有過失傷害前科的袁男偵訊時供稱，人是他殺的，和姚女無關，為愛扛責的意圖非常明顯，而且姚女言詞閃爍，也辯稱不知情，但警方認為，從在咖啡內摻入不明藥物開始，且陳男及時出現，可見2人早已預謀殺人，因此最後仍將2人依殺人罪嫌送辦。

另有一點令警方不解的是，一般在殯儀館的屍體火化至少要2小時，陳男利用在半夜焚燒屍體，雖然灑上汽油，但也要花上4小時以上，住在附近的親友會沒有聞汽油味嗎，還是早已知情？將再深入調查。

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