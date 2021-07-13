　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／直擊蛇蠍女殺夫現場！愛巢窗外是火葬場　門前水溝成納骨塔

記者陳以昇、林冠吟／新竹報導

台中姚姓女子涉嫌和陳姓小王謀殺袁姓丈夫，直到袁男的弟弟發現哥哥失蹤多日，調閱監視器發現哥哥的車停在小王的住處，驚覺不對，緊急報警，卻在陳男住家附近的水溝發現袁男的遺骸，目前警方已經姚、陳2人收押，以釐清相案情。而《ETtoday新聞雲》記者重回姚女和陳男在新竹焚屍現場，更發現自姚女房間向外看，竟然可以看到陳男被「火葬」的空地，而發現陳男遺骸的水溝，更是姚女每天進出家門的必經之地！

▲▼蛇蠍女,住家外觀,小王,台中,焚屍。（圖／記者陳以昇攝）

▲從蛇蠍女的臥房向外看，竟然可以直接看到她和陳姓小王聯手焚燒袁男屍體的那片空地。（圖／記者陳以昇攝）

回顧整起案情，涉有重嫌的姚女曾有過4次婚姻，後和袁男認識後結婚，育有一女，不過姚女卻疑似在婚姻期間出軌陳姓小王，袁男還因此怒對陳姓小王提告求償，最後法院判陳男應賠袁男20萬元，不過最後袁男和姚女也因這場官司鬧得不歡而散，離婚收場，2人的女兒由姚女照顧。

▲▼蛇蠍女聯手小王毒殺老公，焚屍地點離小王家僅5公尺。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲蛇蠍女涉聯手小王毒殺老公，焚屍地點離小王家僅5公尺。（圖／記者白珈陽翻攝）

但也疑似因為這場官司，讓姚女埋下殺機。袁男5月9日離家後就失去音訊，而警方調查後發現，袁男的車輛位置出現在新竹縣，且曾於桃、竹、苗等地活動，不過駕駛人卻並非袁男。警方進一步調查後認為姚女和陳男涉有重嫌，多次搜索後，在陳男住家旁的水溝發現袁男屍體，而袁男被發現時已成一堆白骨，且有被焚燒的痕跡。

▲▼蛇蠍女將袁男的白骨裝進麻布袋，棄置在家門前的水溝。（圖／記者陳以昇攝）

▲蛇蠍女涉將袁男的白骨裝進麻布袋，棄置在家門前的水溝。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，姚女疑似先用藥物迷昏袁男，再聯手陳姓小王持棍棒將袁男痛毆致死，後在凌晨以汽油潑灑在袁男的遺體上，足足焚燒3個小時後，才將袁男的白骨裝進麻布袋裡，丟棄在家門前的水溝裡。

《ETtoday新聞雲》的記者重返姚女和陳男棄屍的現場更發現，自姚女臥房的窗戶向外看到的空地，竟然就是陳男遺體慘遭火化的「火葬場」，距離姚女的臥室間隔僅不到5公尺；而那條發現陳男白骨的水溝，更就在姚女的家門前，是進出的必經之地，誰也沒想到一條平凡的水溝竟成為袁男的「納骨塔」，而姚女和陳男2人還能若無其事地經過陳男的遺骸47天，繼續在2人的愛巢下生活，其殘忍冷血的程度，實在令人不敢置信。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】

獨／殺夫蛇蠍女7歲女兒疑遭虐　小王大嫂怒控：衣服一脫全是肋骨

相遇蛇蠍女埋殺機！人夫慘遭毒殺成白骨　焚屍地點離小王家僅5m

蛇蠍女聯手小王「殺夫燒成白骨」！小叔見桌上一封判決成緝凶關鍵

聯手小王殺親夫！蛇蠍女正面曝光　他「遭毒殺丟水溝」47天淪白骨

蛇蠍女聯手小王毒殺親夫焚屍　盜領存款搬光家具變賣汽車

小叔轟蛇蠍女結4次婚很淫亂！母親節設局殺夫　小王渡假村下毒手

蛇蠍女講電話講到忘我…還疑斷親夫煞車！小叔怒曝恐怖行徑：不是人

ET快訊
1萬元明天入帳！　全職勞工補貼首批合格人數曝
iPhone 13四機型價格曝光！　最低不到2萬入手
嫩妹打完疫苗「罩杯A→C」　專家曝原因
微解封首日！他曝「公車、捷運爆滿」　網驚：還維持三級減班？
WHO不建議混打？　柯文哲搬論文「這順序」效果好
登記AZ被罵翻！焦糖驕傲反擊「想混打國產」　網看傻：政府有准
18歲↑選AZ最新人數曝光！　7／16簡訊通知預約
快訊／台中小黃運將確診「重症插管」　車行+乘客25人採檢出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南山區下午急降雨！道路淹水路樹傾倒　雷擊致部分區域停電

密錄器藏椅子對準女學生裙底　北市貴族學校班導竟是偷拍狼！　

他拿「抵債槍」示威爆拉扯　友人右臉中彈顏面骨折

佳里逆子弒母「穿肝破肺」　8凶器虐殺190處：驚懼痛苦下死亡

中亞男闖公園封鎖區無罩練拳　不甩管理員！警到場勸離

匿名也沒用！臉書PO「居隔者趴趴走」　男判罰3萬元

獨／直擊蛇蠍女殺夫現場！愛巢窗外是火葬場　門前水溝成納骨塔

超辣荷官線上陪玩！賭場藏身娃娃機店　「推筒子」太嗨見警傻眼

摩鐵3度戰人妻！挑國定連假使壞被抓包…小王「為愛變性」仍慘爆

屏東崁頂鄉代會主席涉貪判7年8月　13日報到入監服刑

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

還不快逃？他點評「各國警報聲」　一聽台灣版嚇尿褲義大利版超high

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

菜價上漲？買「這些菜」要3500元　婆婆媽媽嚇一跳直呼：太貴了啦！

劉娜比朴宰彥當「固ㄆ..」他：一夜5次　《無法抗拒的他》男二登場暖成對比

台南山區下午急降雨！道路淹水路樹傾倒　雷擊致部分區域停電

密錄器藏椅子對準女學生裙底　北市貴族學校班導竟是偷拍狼！　

他拿「抵債槍」示威爆拉扯　友人右臉中彈顏面骨折

佳里逆子弒母「穿肝破肺」　8凶器虐殺190處：驚懼痛苦下死亡

中亞男闖公園封鎖區無罩練拳　不甩管理員！警到場勸離

匿名也沒用！臉書PO「居隔者趴趴走」　男判罰3萬元

獨／直擊蛇蠍女殺夫現場！愛巢窗外是火葬場　門前水溝成納骨塔

超辣荷官線上陪玩！賭場藏身娃娃機店　「推筒子」太嗨見警傻眼

摩鐵3度戰人妻！挑國定連假使壞被抓包…小王「為愛變性」仍慘爆

屏東崁頂鄉代會主席涉貪判7年8月　13日報到入監服刑

台南山區下午急降雨！道路淹水路樹傾倒　雷擊致部分區域停電

曾總談洋將規劃　歐飛登回先發近期有望一軍登板

大媽網戀愛上壞人變車手　助提百萬黑心錢

BNT留給學生「大學生也打不到」！　第16順位苦主嘆：何時能打到

密錄器藏椅子對準女學生裙底　北市貴族學校班導竟是偷拍狼！　

對抗中國影響力　彭博：拜登政府擬推亞洲多國「數位貿易協議」

他拿「抵債槍」示威爆拉扯　友人右臉中彈顏面骨折

香港要區議員宣誓擁護《基本法》　至少192人辭職

池昌旭恐嚇：下車就爆炸　《極速引爆》登韓票房冠軍！台宣布上映

1萬塊明天入帳！　全職勞工生活補貼首批共1.4萬人合格

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

社會熱門新聞

OL半夜驚見「男女交疊」　竟是閨蜜遭輪流性侵

即／物流貨車衝出高架墜5米全毀　駕駛拋車外命危

櫻花蝦小少爺國一生遭勒索　繳150萬保護費求放過

相驗結果曝！桃園25歲男殺21歲妻：她中邪要驅魔

即／桃園爆殺妻…21歲人妻倒血泊慘死！夫喊：幫驅魔

警測速口罩戴下巴！網喊罰3000元　釣出所長親留言

三寶闖紅燈失敗「棄車逃跑」　反被撞飛

消防隊長群聚　高雄消防局要查了

即／中隊長揪團溯溪釀2死　高市消防局火速拔官

剩8秒紅燈…阿公卡路中！外送員扛起過馬路　網暖哭

聯手小王殺親夫！蛇蠍女正面曝光

即／桃園獨居男吐血猝死　門沒關鄰居驚見躺地不動

即／微解封前！17歲少年「三仙台撿海螺」溺斃

小叔轟蛇蠍女結4次婚很淫亂　母親節設局殺夫

更多熱門

相關新聞

即／中山醫院小黃運將重症插管　25人採檢出爐

即／中山醫院小黃運將重症插管　25人採檢出爐

台中市在中山醫學大學附設醫院排班的確診計程車司機、案15375，其一確診就重症病況危急，現已插管入住加護病房救治中，衛生局也對包括車行8名同事以及乘客12人、5位密切接觸者進行採檢，其結果也都已經出爐，全為陰性，另有4名接觸者仍等待結果中。

摩鐵3度戰人妻！小王被抓包「為愛變性」慘爆

摩鐵3度戰人妻！小王被抓包「為愛變性」慘爆

即／曾接觸彰化「逛新光確診」男　台中30歲男染疫

即／曾接觸彰化「逛新光確診」男　台中30歲男染疫

獨／蛇蠍女殺夫還疑虐7歲女　身形瘦小全是肋骨

獨／蛇蠍女殺夫還疑虐7歲女　身形瘦小全是肋骨

蛇蠍女偷吃小9歲嫩男！他3步驟索情敵命

蛇蠍女偷吃小9歲嫩男！他3步驟索情敵命

關鍵字：

台中蛇蠍女小王外遇殺夫焚屍

讀者迴響

熱門新聞

今早開放「18歲以上」接種意願登記！快看要選哪支疫苗

男2周內被混打AZ＋莫德納！女兒怒：怎麼出包的

NanaQ「光速刪負評、封鎖酸民」零回應！

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

女騎士遭一道閃電劈中當場慘死！目擊者：肉都沒了

第一批疫苗登記「簡訊收到啦」　最快這周就能打

莫德納預計第4輪8/5開打！

侯友宜「一句話」曝2周後解除三級！盼市民低度活動

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

OL半夜驚見「男女交疊」　竟是閨蜜遭輪流性侵

快訊／今日新增28本土、另增6死

超模胸形全都露稱霸紅毯

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

越早登記越早打疫苗？唐鳳「是看出生年」：無關序號

市場都在問「打AZ還是莫德納？」胡采蘋曝：我選AZ

更多

最夯影音

更多
靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆
特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面