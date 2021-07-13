獨／直擊蛇蠍女殺夫現場！愛巢窗外是火葬場　門前水溝成納骨塔

記者陳以昇、林冠吟／新竹報導

台中姚姓女子涉嫌和陳姓小王謀殺袁姓丈夫，直到袁男的弟弟發現哥哥失蹤多日，調閱監視器發現哥哥的車停在小王的住處，驚覺不對，緊急報警，卻在陳男住家附近的水溝發現袁男的遺骸，目前警方已經姚、陳2人收押，以釐清相案情。而《ETtoday新聞雲》記者重回姚女和陳男在新竹焚屍現場，更發現自姚女房間向外看，竟然可以看到陳男被「火葬」的空地，而發現陳男遺骸的水溝，更是姚女每天進出家門的必經之地！

▲從蛇蠍女的臥房向外看，竟然可以直接看到她和陳姓小王聯手焚燒袁男屍體的那片空地。（圖／記者陳以昇攝）



回顧整起案情，涉有重嫌的姚女曾有過4次婚姻，後和袁男認識後結婚，育有一女，不過姚女卻疑似在婚姻期間出軌陳姓小王，袁男還因此怒對陳姓小王提告求償，最後法院判陳男應賠袁男20萬元，不過最後袁男和姚女也因這場官司鬧得不歡而散，離婚收場，2人的女兒由姚女照顧。

▲蛇蠍女涉聯手小王毒殺老公，焚屍地點離小王家僅5公尺。（圖／記者白珈陽翻攝）

但也疑似因為這場官司，讓姚女埋下殺機。袁男5月9日離家後就失去音訊，而警方調查後發現，袁男的車輛位置出現在新竹縣，且曾於桃、竹、苗等地活動，不過駕駛人卻並非袁男。警方進一步調查後認為姚女和陳男涉有重嫌，多次搜索後，在陳男住家旁的水溝發現袁男屍體，而袁男被發現時已成一堆白骨，且有被焚燒的痕跡。

▲蛇蠍女涉將袁男的白骨裝進麻布袋，棄置在家門前的水溝。（圖／記者陳以昇攝）



據了解，姚女疑似先用藥物迷昏袁男，再聯手陳姓小王持棍棒將袁男痛毆致死，後在凌晨以汽油潑灑在袁男的遺體上，足足焚燒3個小時後，才將袁男的白骨裝進麻布袋裡，丟棄在家門前的水溝裡。

《ETtoday新聞雲》的記者重返姚女和陳男棄屍的現場更發現，自姚女臥房的窗戶向外看到的空地，竟然就是陳男遺體慘遭火化的「火葬場」，距離姚女的臥室間隔僅不到5公尺；而那條發現陳男白骨的水溝，更就在姚女的家門前，是進出的必經之地，誰也沒想到一條平凡的水溝竟成為袁男的「納骨塔」，而姚女和陳男2人還能若無其事地經過陳男的遺骸47天，繼續在2人的愛巢下生活，其殘忍冷血的程度，實在令人不敢置信。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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