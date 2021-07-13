　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小叔轟蛇蠍女結4次婚很淫亂！母親節設局殺夫　小王渡假村下毒手

記者鄧木卿／台中報導

台中驚傳蛇蠍女夥同小王燒死並棄屍自己老公，袁姓死者的弟弟受訪表示，他5月9日接獲哥哥的公司詢問電話後，申請調閱路口監視器發現哥哥的車子晚上出現在陳姓男子（小王）頭份住處，隔天才離去，袁弟深覺懷疑，即使哥哥是去討回20萬元的賠償金，也不可能在陳家過夜，後來，車子23日又去一次，他直覺出事了，趕緊在31日向霧峰警方報案，得以順利逮捕2人。

▲▼台中驚傳蛇蠍女夥同小王殺害為20萬元殺人焚屍。（圖／民眾提供）

▲▼台中驚傳蛇蠍女夥同小王殺害為20萬元殺人焚屍，警方在現場找出裝屍體的布袋。（圖／民眾提供）

▲▼台中驚傳蛇蠍女夥同小王殺害為20萬元殺人焚屍。（圖／民眾提供）

袁弟表示，姚女是個非常可怕的女人，之前有過四段婚姻，都是和同一人結了又離，離了又結，而且她託給前夫扶養的一個國小女兒，竟然和前夫沒有血緣關係，生活非常淫亂，他不解哥哥當初如何認識姚女，但後來之所以會結婚，因為有了小孩，哥哥基於負責任所以娶了姚。

▲▼台中驚傳蛇蠍女夥同小王殺害為20萬元殺人焚屍。（圖／民眾提供）

5月9日是母親節，女兒雖然被姚女帶去苗栗，哥哥住在台中大里，但在這溫馨日子，還是希望能不計前嫌，全家團聚，即使法院判決姚女該賠20萬元，哥哥不但沒有索討，還買了一輛10萬元的新機車給姚女，哥哥當天開車去苗栗接母女載去西湖渡假村玩並且吃飯，卻不知，陳男早就尾隨在後，伺機而動。

▲▼台中驚傳蛇蠍女夥同小王殺害為20萬元殺人焚屍。（圖／民眾提供）

袁說，他5月9日接獲哥哥公司來電，指哥哥已有3天沒上班，公司群組也退出，覺得可疑，報案申請調閱路口監視器發現哥哥的車子有開上台中環中路往北部方向行駛，警方一路調閱監視器，哥哥的車子當天停在陳男住處，隔天才離開，23日車子又在陳男住處外出現，警方後來在陳男家裡找到民事判決書，經層層抽絲剝繭，認為陳男和姚女涉嫌重大，因為不管哥哥為了何事去找陳男，絕不可能會過夜。

▲▼台中驚傳蛇蠍女夥同小王殺害為20萬元殺人焚屍。（圖／民眾提供）

袁還說，哥哥早就提醒他要注意姚女，錢財要放好，因為姚不但會偷他父親的項鍊，也偷他的錢，如今竟然為了20萬元殺人，令人不寒而慄。

▲▼台中驚傳蛇蠍女夥同小王殺害為20萬元殺人焚屍。（圖／民眾提供）

袁弟最後在臉書po文，感謝霧峰分局偵查隊，十九甲派出所、新竹縣橫村派出所努力的調查，已水落石出。親朋好友們，我代兄長感謝了，5/9被他的賤人與小王所害，兄長後事因（應）該低調辦理。如有關兄長的事，我不知道的交代，請跟我聯絡。
 

ET快訊
不打國產了？焦糖登記填這支　網噓爆：神操作
「疫苗根本不足！」他見BNT先給學生氣炸　網心寒：開學比上班
一定要先「意願登記」才能打疫苗？　指揮中心說明流程
疫苗登記大塞車！　健保署：1分鐘擠6千人超過估算
光登入步驟就傻了！健保快易通「卡裝置認證」爆共鳴：難用死
意願登記「60%都選莫德納」　預計第4輪8／5開打
高雄男混打AZ＋莫德納　醫院認錯曝「關鍵2疏失」
登記意願「只有AZ與莫德納」　鄉民狂喊BNT：要給皇上難看嗎
快訊／解除三級有望！　侯友宜「一句話」曝玄機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

親兄弟愛上同一女！談判破裂弟弟暴走　怒砸炸雞店打傷無辜店員

女律師打贏上億官司當街挨打！4煞下狠手拍照回報　藏鏡人卻死了

相遇蛇蠍女埋殺機！人夫慘遭毒殺成白骨　焚屍地點離小王家僅5m

來義瀑布雙亡關鍵曝！搶救溺水者釀悲劇　狂奔半小時手機才有訊號

蛇蠍女講電話講到忘我…還疑斷親夫煞車！小叔怒曝恐怖行徑：不是人

臉書直播「戲弄穿山甲」挨告　烏來小馬哥：幫牠過馬路

小叔轟蛇蠍女結4次婚很淫亂！母親節設局殺夫　小王渡假村下毒手

高中生坐機車後座遭闖紅燈駕駛撞癱　獲賠5百萬餘元確定

蛇蠍女聯手小王毒殺親夫焚屍　盜領存款搬光家具變賣汽車

蛇蠍女聯手小王「殺夫燒成白骨」！小叔見桌上一封判決成緝凶關鍵

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

菜價上漲？買「這些菜」要3500元　婆婆媽媽嚇一跳直呼：太貴了啦！

國道轎車「自撞護欄」整台翻起　乘客未繫安全帶...直接飛出窗外

還不快逃？他點評「各國警報聲」　一聽台灣版嚇尿褲義大利版超high

劉娜比朴宰彥當「固ㄆ..」他：一夜5次　《無法抗拒的他》男二登場暖成對比

親兄弟愛上同一女！談判破裂弟弟暴走　怒砸炸雞店打傷無辜店員

女律師打贏上億官司當街挨打！4煞下狠手拍照回報　藏鏡人卻死了

相遇蛇蠍女埋殺機！人夫慘遭毒殺成白骨　焚屍地點離小王家僅5m

來義瀑布雙亡關鍵曝！搶救溺水者釀悲劇　狂奔半小時手機才有訊號

蛇蠍女講電話講到忘我…還疑斷親夫煞車！小叔怒曝恐怖行徑：不是人

臉書直播「戲弄穿山甲」挨告　烏來小馬哥：幫牠過馬路

小叔轟蛇蠍女結4次婚很淫亂！母親節設局殺夫　小王渡假村下毒手

高中生坐機車後座遭闖紅燈駕駛撞癱　獲賠5百萬餘元確定

蛇蠍女聯手小王毒殺親夫焚屍　盜領存款搬光家具變賣汽車

蛇蠍女聯手小王「殺夫燒成白骨」！小叔見桌上一封判決成緝凶關鍵

長出82顆牙齒！罕病少年臉腫到扭曲　X光一照「下巴塞爆」

Volvo V90北美「1年賣不到300輛」將停售　高腳跨界版反而最夯

4童噴飛！怪風拔起充氣城堡狂甩　「9m高空墜地」恐怖瞬間曝

親兄弟愛上同一女！談判破裂弟弟暴走　怒砸炸雞店打傷無辜店員

日本再追加援台「100萬劑AZ」　日航運送15日抵台時間曝

阿隆索2奪全壘打王僅次小葛　獎金5600萬超越生涯所得

不只連靜雯怪病！簡沛恩「經期亂10年」肝長血管瘤　曾智希路邊爆哭

一口氣過都審！水湳中央公園首排　9棟絕美建物外觀搶先看

皇家左投王志庭2局無失分最速148　本季首度救援成功

超商開放「預約打疫苗」！登記流程一次看　加碼指定商品75折優惠

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

社會熱門新聞

OL半夜驚見「男女交疊」　竟是閨蜜遭輪流性侵

即／物流貨車衝出高架墜5米全毀　駕駛拋車外命危

櫻花蝦小少爺國一生遭勒索　繳150萬保護費求放過

相驗結果曝！桃園25歲男殺21歲妻：她中邪要驅魔

即／桃園爆殺妻…21歲人妻倒血泊慘死！夫喊：幫驅魔

三寶闖紅燈失敗「棄車逃跑」　反被撞飛

警測速口罩戴下巴！網喊罰3000元　釣出所長親留言

消防隊長群聚　高雄消防局要查了

即／中隊長揪團溯溪釀2死　高市消防局火速拔官

即／桃園獨居男吐血猝死　門沒關鄰居驚見躺地不動

即／微解封前！17歲少年「三仙台撿海螺」溺斃

聯手小王殺親夫！蛇蠍女正面曝光

藍營大老女婿遭控詐騙3.5億　可成、京元電董座都上當

刑事鐵漢蔡蒼柏再出江湖！

更多熱門

相關新聞

蛇蠍女聯手小王毒殺親夫焚屍　盜領存款搬光家具

蛇蠍女聯手小王毒殺親夫焚屍　盜領存款搬光家具

台中市一名袁姓男子5月到苗栗探視已離婚的姚姓妻子及女兒，未料就此人間蒸發。袁男胞弟同月31日報警，警方循線追查，發現袁疑遭姚妻夥同陳姓小王聯合下手餵藥迷昏、持棍棒打死，還遭焚屍僅剩白骨。更可惡的是，陳男殺害袁後，竟還到袁家中搬走家具、拿走存摺印章，變賣袁男的車、領光存款。

蛇蠍女聯手小王毒殺親夫　焚屍丟水溝47天

蛇蠍女聯手小王毒殺親夫　焚屍丟水溝47天

惡男殺妻焚屍　騙親友是染疫被火化

惡男殺妻焚屍　騙親友是染疫被火化

網PO「卡車拉屍台中焚化」　警急追假訊息藏鏡人

網PO「卡車拉屍台中焚化」　警急追假訊息藏鏡人

大里獨居女死亡多日才被發現！初步查無確診

大里獨居女死亡多日才被發現！初步查無確診

關鍵字：

蛇蠍女焚屍霧峰警

讀者迴響

熱門新聞

今早開放「18歲以上」接種意願登記！快看要選哪支疫苗

男2周內被混打AZ＋莫德納！女兒怒：怎麼出包的

女騎士遭一道閃電劈中當場慘死！目擊者：肉都沒了

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

NanaQ「光速刪負評、封鎖酸民」零回應！

OL半夜驚見「男女交疊」　竟是閨蜜遭輪流性侵

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

第一批疫苗登記「簡訊收到啦」　最快這周就能打

4歲弟全身癢爆！醫一掀衣…見「8腳蟲吸血畫面」驚呆了

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

超模胸形全都露稱霸紅毯

放閃男友被批真想吐！　林進高EQ笑網：要感謝我

陳時中：10類接種對象不再新增

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

更多

最夯影音

更多
特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！
靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面