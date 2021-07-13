小叔轟蛇蠍女結4次婚很淫亂！母親節設局殺夫　小王渡假村下毒手

記者鄧木卿／台中報導

台中驚傳蛇蠍女夥同小王燒死並棄屍自己老公，袁姓死者的弟弟受訪表示，他5月9日接獲哥哥的公司詢問電話後，申請調閱路口監視器發現哥哥的車子晚上出現在陳姓男子（小王）頭份住處，隔天才離去，袁弟深覺懷疑，即使哥哥是去討回20萬元的賠償金，也不可能在陳家過夜，後來，車子23日又去一次，他直覺出事了，趕緊在31日向霧峰警方報案，得以順利逮捕2人。

▲▼台中驚傳蛇蠍女夥同小王殺害為20萬元殺人焚屍，警方在現場找出裝屍體的布袋。（圖／民眾提供）

袁弟表示，姚女是個非常可怕的女人，之前有過四段婚姻，都是和同一人結了又離，離了又結，而且她託給前夫扶養的一個國小女兒，竟然和前夫沒有血緣關係，生活非常淫亂，他不解哥哥當初如何認識姚女，但後來之所以會結婚，因為有了小孩，哥哥基於負責任所以娶了姚。

5月9日是母親節，女兒雖然被姚女帶去苗栗，哥哥住在台中大里，但在這溫馨日子，還是希望能不計前嫌，全家團聚，即使法院判決姚女該賠20萬元，哥哥不但沒有索討，還買了一輛10萬元的新機車給姚女，哥哥當天開車去苗栗接母女載去西湖渡假村玩並且吃飯，卻不知，陳男早就尾隨在後，伺機而動。

袁說，他5月9日接獲哥哥公司來電，指哥哥已有3天沒上班，公司群組也退出，覺得可疑，報案申請調閱路口監視器發現哥哥的車子有開上台中環中路往北部方向行駛，警方一路調閱監視器，哥哥的車子當天停在陳男住處，隔天才離開，23日車子又在陳男住處外出現，警方後來在陳男家裡找到民事判決書，經層層抽絲剝繭，認為陳男和姚女涉嫌重大，因為不管哥哥為了何事去找陳男，絕不可能會過夜。

袁還說，哥哥早就提醒他要注意姚女，錢財要放好，因為姚不但會偷他父親的項鍊，也偷他的錢，如今竟然為了20萬元殺人，令人不寒而慄。

袁弟最後在臉書po文，感謝霧峰分局偵查隊，十九甲派出所、新竹縣橫村派出所努力的調查，已水落石出。親朋好友們，我代兄長感謝了，5/9被他的賤人與小王所害，兄長後事因（應）該低調辦理。如有關兄長的事，我不知道的交代，請跟我聯絡。

