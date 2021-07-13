摩鐵3度戰人妻！挑國定連假使壞被抓包…小王「為愛變性」仍慘爆

▲人妻偷吃小王被丈夫抓包，小王為掩人耳目臉書大頭貼、姓名全「變性」，仍被告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人夫婚後與妻子育有3名子女，沒想到妻子在網路遊戲認識了小王後，竟3度與對方上摩鐵，姦情曝光後，小王為了掩人耳目，甚至還將臉書大頭貼、姓名全換成女性的，讓他氣炸決定提告。台中簡易庭審理後，判小王應賠償人夫20萬元。

人夫主張，曾與妻子離婚後又復婚，且陸續生下3名子女，家庭生活還算美滿，沒想到小王透過網路遊戲認識妻子，明知妻子已婚還與其發展出婚外情。在他的追問之下，妻子坦承曾在2020年的中秋連假、國慶連假、12月12日與小王前往摩鐵見面，並發生親密行為，2021年1月初還在彰化縣某高中附近見面，並在小王的車上接吻及愛撫。

人夫表示，妻子坦承姦情後，寫下自白書向他保證日後決不再犯。不料，小王得知婚外情曝光，為了掩人耳目，竟然將臉書帳號改成女性名稱，大頭貼也改為女性照片，還要求妻子要記得刪訊息，讓他氣炸決定向小王提告求償50萬元精神撫慰金。

對此，小王不否認與人妻發生婚外情，但辯稱，是人夫先出軌的，所以人妻才會與他交往。台中簡易庭勘驗各項事證後認為，小王與人妻搞外遇、發生性關係，侵害人夫的配偶權，判他應賠償人夫20萬元。