相遇蛇蠍女埋殺機！人夫慘遭毒殺成白骨　焚屍地點離小王家僅5m

記者白珈陽、陳羿妏／台中報導

台中市一名袁姓男子今年5月赴苗栗，打算與姚姓前妻及女兒慶祝母親節，不料，卻就此人間蒸發。警方5月31日接獲袁男胞弟報警，經抽絲剝繭後才發現，袁男竟遭姚女與陳姓小王聯手下藥並殺害、焚屍。對此，袁男胞弟今受訪，除了還原哥哥與姚女的相識過程，更透露焚屍地點其實僅離陳男住家5公尺。

▲姚女聯手陳姓小王毒殺親夫，焚屍地點離小王家僅5公尺。（圖／記者白珈陽翻攝）

據了解，姚女、陳男在苗栗某度假村將用安眠藥將袁男迷昏後，再帶往陳男頭份住家，使用棍棒將袁男活活打死，接著2人趁姚女7歲女兒熟睡時，在陳家空地澆汽油焚屍，燒到僅剩白骨，再裝進麻布袋，往水溝丟棄，行徑相當慘忍。

▲袁男胞弟還原哥哥與姚女的相識過程。（圖／記者白珈陽翻攝）

袁男胞弟今受訪表示，哥哥7、8年前在頭份當工地主任時，結識當時擔任清潔工的姚女，2人因有了女兒後才結婚；然而，他提到，姚女有「習慣性外遇問題」，曾結婚四次、離婚四次，對象均是同一人，且還將沒有血緣關係的女兒交給前夫扶養，惟女兒於國小時便不幸過世。

此外，袁男胞弟說，由於姚女的習慣性外遇問題，袁家接下來會替袁的7歲女兒驗DNA，如果確認有血緣關係，袁家將會負責扶養到大，但結果若是無血緣關係，則將提起民事訴訟；而他對於姚女的親戚關係，不大了解，雙方連交集都沒有。

▼姚女正面照曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）