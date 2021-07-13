蛇蠍女聯手小王「殺夫燒成白骨」！小叔見桌上一封判決成緝凶關鍵

▲▼狠妻跟小王一起殺夫燒成白骨棄屍，一封判決讓2人被鎖定。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中一名袁姓男子5月間要前往苗栗探視分居的姚姓妻子，不料，卻就此音訊全無。袁男弟弟前往哥哥住處找人時，在桌上見嫂嫂與一名陳姓男子外遇的判決書，認為嫂嫂與陳男有嫌疑，隨即告知警方，成為逮人關鍵！

回顧事發經過，袁男5月9日開車離家後音訊全無，袁男弟弟同月31日報警處理。警方發現，袁男車輛位置出現在新竹縣，且於桃、竹、苗等地區活動，但調閱監視器畫面卻發現，駕駛並不是袁男，而是一名陌生男子。

警方判斷，袁男極有可能遇害，循線追查後認為姚女與陳男涉有重嫌，最後果然在陳男住處附近的水溝中發現，袁男成了有焚燒痕跡的一堆白骨，訊後依殺人、遺棄屍體等罪向法院聲請羈押，法院亦裁定羈押。

據了解，袁男弟弟前往哥哥住處找人時，在桌上發現一封判決書。內容指出，袁男指控，姚女與陳男自2020年6月起出軌，姚女還稱陳男為「老公」，對話中也有2人一起出遊的照片，求償80萬元，雖然姚女、陳男否認姦情，表示2人是與其他人出遊，一起住一個房間，姚女稱，會叫陳男老公是玩遊戲，反指控丈夫會出手打她。

但法院勘驗照片後認為，姚女與陳男看起來相當親密，顯然不是一般朋友所拍的照片，不採信2人的說詞，2020年10月底判2人應賠償袁男20萬元。袁男弟弟看完後，認為嫂嫂與小王有嫌疑，報案時也提供相關資訊，最後成為鎖定嫌犯的關鍵。

▲聯手小王毒殺老公，蛇蠍女正面照曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）