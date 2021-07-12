淡水農會與優質食品企業合作　栗子南瓜芝士塔揪團購

▲新北市淡水區農會推出各式南瓜加工商品。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

炎炎夏日，七月到來，淡水栗子南瓜產季也隨之結束，尚未品嘗或留戀栗子南瓜美好風味的朋友們千萬不能錯過，淡水區農會與義美食品合作，以契作的優質栗子南瓜作為原料，搭配濃郁重乳酪製作而成的「栗子南瓜芝士塔」。

農業局表示，透過新北市政府媒合，義美食品向淡水區農會契作採購1萬斤栗子南瓜，以支持台灣在地蔬果為初衷，使用淡水在地南瓜，透過師傅精心手作，製作出外表金黃、口感綿密，每一口都是滿滿的乳酪與南瓜香的栗子南瓜芝士塔，喜愛甜點的朋友一定要品嘗看看。

▲南瓜起司藜麥餅嚴選優良南瓜製成，健康又爽脆。

農業局說，淡水區農會超市將於7月13日在超市臉書粉絲團上搶先辦理團購，6吋的栗子南瓜芝士塔每份原價450元，優惠價只要360元，限量50個，在地民眾絕對要把握機會，而沒搶到優惠的民眾也不要灰心，商品也可以在義美食品官網上訂購並於義美門市取貨。

淡水區農會總幹事高忠表示，非常感謝新北市政府的媒合，不僅協助在地農產拓展通路，也讓更多企業及民眾知道並選購這些優質南瓜，給予農友實質協助與支持，為在地農友創造出更多元的銷售通路，同時本會超市臉書粉絲團也經常辦理各式農漁特產優惠團購。

▲▼義美推出「栗子南瓜芝士塔」買來品嘗或送禮都適合。

農業局長李玟表示，本次是農業局與經發局相互合作，協調優質企業與在地農會合作，由農會統整在地小農並挑選優質農產，提供品質優良的農產品作為食品原料開發當季美味，不論企業、農會或是農友都能獲利，創造多贏的局面，目前南瓜產季雖然已結束，但本市仍有許多當季農產，包含三芝的西瓜、觀音山的綠竹筍等，歡迎民眾多多選購這些當季美味。

淡水區農會超市臉書粉專：https://reurl.cc/VE8yvZ

義美食品訂購網站：https://reurl.cc/bXNAW3

美麗最大的祕密

【更多新聞】

快訊／接觸急產染疫孕媽 她被匡列解隔前PCR採檢確診

來回輾壓黑狗2次致死再踹一腳 駕駛不起訴！基隆市議員重砲轟檢

確診收治時間軸曝！林右昌轟柯P：「微微疫調」全台只能微解封

感染源不明！男臥床5年確診亡7家人PCR全陰 血清抗體檢驗追查