周轉金也偷！已2個月沒收入美容老闆娘崩潰　粗工認了：為幫母還債

記者陳豐德／新北報導

連周轉金也偷！新北市新莊區一家美容美髮店疫情期間沒有收入，老闆娘向親友借了3萬元周轉紓困，沒想到包包放在店內桌上，竟被一名小偷走進店內將包包內的現金偷走，讓她欲哭無淚，所幸警方在短短8小時就逮到這名竊賊，對方聲稱得手的金錢都拿去幫母親還債，也允諾將分期付款還這筆錢。

▲粗工為還母債，至新莊的美容美髮店偷走老闆娘的周轉金。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，這家美容美髮店位在新莊區西盛街巷弄內，因為疫情關係，店家生意並不好，老闆娘稱已經2個月沒收入，昨天下午才向朋友借了新台幣3萬元周轉，沒想到剛借來的錢放在包包內，擺在店內大廳桌上，人在裡面處理事情，竟然遇上小偷。

當時一名戴著口罩的中年平頭男子，先在店外透過玻璃查看店內，發現店內空無一人，於是獨自推開玻璃大門進入，一進到店內立刻發現左手邊有個包包，伸手迅速將包包內一綑的紙鈔直接拿走，接著他又往裡面走了幾步，發現沒人後，悄悄的離開，行竊過程不到30秒鐘，老闆娘事後調閱監視器才驚覺遭竊。

警方獲報後迅速調閱路口監視器，發現穿著灰衣、七分褲的小偷，全程都用步行往樹林方向逃逸，員警循線逮捕擔任粗工的丁姓竊嫌（44歲），他聲稱’下了班原本要到新莊地區買藥，步行經過美容店時心生歹念才入內行竊，得手的3萬元當天就幫母親通通還給債主，但他也承諾所竊得的3萬元將分期付款還給被害人，警方訊後依竊盜罪嫌送辦。

▼警方追緝8小時後將丁姓粗工逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼丁姓粗工犯案後徒步逃逸。（圖／記者陳豐德翻攝）



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