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社會 社會焦點 保障人權

工廠老闆下班遭陌生男痛毆　喊完「我們又不認識」被刺4刀奪命

▲▼周男怒殺徐姓好友後，到警局自首 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲41歲的周男和徐男並不相識，僅因懷疑徐男在背後說他壞話就對徐男痛下殺手 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者林冠吟／新北報導

41歲的周姓男子懷疑僅打過照面、經營橡膠公司的徐姓男子在背後說他壞話，竟然在去年11月下午埋伏在徐男停機車處，趁著徐男下班準備牽車未加防備之際，先用拳頭狂揍徐男的臉，再持刀猛刺徐男4刀，導致徐男傷重不治。新北地院審理後，依殺人罪判周男有期徒刑13年，全案仍可上訴。

周姓男子為塑膠工廠的員工，而徐姓男子則為橡膠工廠的老闆，兩家工廠相隔不遠，2人曾打過照面，卻並不認識，但周男卻因為懷疑徐男在背後說他壞話，對他心生不滿，竟然在去年11月下午，預先埋伏在徐男停機車的地方，待徐男下班後毫無防備準備騎車回家之際，衝出埋伏地點，先是以拳頭猛揍徐男的臉，徐男被揍後大喊「我們又不認識」。

徐男一句「我們又不認識」，未料竟然引爆周男的怒火，周男轉回自己的車上，取出一把13公分的削肉刀猛刺徐男4刀，造成徐男下巴、右胸各中一刀，左上臂2刀，最致命的是周男刺穿徐男的肱動脈，導致徐男失血過多傷重不治。

▲▼新莊殺人案發的化成路塑膠工廠 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲案發的化成路塑膠工廠 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 新莊兇刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲周男犯案的削肉刀。（圖／記者陳以昇翻攝）

案發後，周男在警方到場前，主動向新莊分局坦承殺人，而倒在血泊中的徐男則被下班路過的員工發現，也因為徐男受傷且機車倒地，被誤以為是交通事故而通報警方。

偵訊時周男向警方表示，他曾聽有人說過徐男說他酒品不好等語，讓他耿耿於懷，事發當天他想起徐曾經說他壞話，才會跑到徐的公司前埋伏；庭審時，周男雖然承認自己殺人，但卻辯稱自己當天是受到幻聽影響，再加上徐男說不認識他，才會讓他情緒失控。

但法官審酌周男的個人史、病史、家庭互動與精神狀況等，認為周男雖被診斷出因酗酒而引發的精神疾病，其長期情緒雖偶有起伏和有多疑症狀，也曾於酒精中毒狀態中出現聽幻覺，但周男案發當下並未飲酒，且持刀殺人之際意識清楚，無躁症或精神病發作，認為其在行兇當下其辨識行為違法或依其辨識行為之能力並未喪失。

法官指出，周男與徐男素不相識，周男僅因懷疑徐男說他壞話就痛下殺手，且案發至今都未取得徐男家屬的原諒，又因其並非破於外在情勢而自首，符合自首減刑條件，依殺人罪，判處周男有期徒刑13年，全案仍可上訴。

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