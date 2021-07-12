　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北市圖「閱讀微解封」　預約取書、宅配外送、外帶自取服務上路

▲新北市圖「閱讀微解封」 預約取書、宅配外送、外帶自取服務上路。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖「閱讀微解封」，預約取書、宅配外送、外帶自取服務上路。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著疫情趨緩，新北市立圖書館特別於全市100個服務據點增設臨時櫃臺，於7月13日開始恢復不入館的「預約取書」服務，同時搭配「宅配獨享包」與「閱讀便利包」等防疫應援貼心借閱服務，因應暑假到來，圖書借閱冊數也從20本提高至30本，讓引頸期盼的愛書人，可以盡情享受閱讀。

新北市立圖書館表示，配合政府防疫三級警戒期間，新北市各區圖書分館均全面配合閉館，無法到圖書館，也讓許多愛書民眾相當想念穿梭書架、抱著書本的借書時光。隨著疫情趨緩，圖書館閱讀微解封，從7月13日起恢復線上預約取書服務，並於全市100個圖書分館設置臨時櫃臺，提供不入館取書的借閱服務，館員會事先將讀者想借閱的書消毒好，再提供讀者借閱，讀者即日起即可線上申請預約。

▲新北市圖「閱讀微解封」 預約取書、宅配外送、外帶自取服務上路。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市立圖書館從7月13日起恢復線上預約取書服務。

另外，不想出門的民眾，圖書館也同步推出書籍外送的「宅配獨享包」與自取的「閱讀便利包」等防疫應援貼心借閱服務，7月13日起至31日止，圖書館每週提供500箱愛書人限定的「宅配獨享包」，提供民眾上網申請，並免費宅配到府。

預約取書臨時櫃檯同時也提供豐富多樣的「閱讀便利包」，由館員精選，有適合成人閱讀的書，也有親子共讀的童書，讓民眾可以直接拿了就走，輕鬆將書「袋」回家。另外，因應暑假閱讀需求大增，圖書館同時也將原本的借閱冊數，從20本提高至30本，讓讀者能盡情悠遊書海，享受閱讀。

新北市立圖書館館長王錦華館長表示，防疫優先，圖書館除了將持續以最高規格措施，落實中央疫情指揮中心及新北市政府的防疫規範，做好萬全準備，更透過預約取書、宅配外送、與外帶自取等不同的借閱服務，滿足讀者的閱讀需求外，同時兼顧防疫安全，分階段邀請讀者重返圖書館！活動服務資訊請至「新北市立圖書館」資訊網查詢，洽詢電話：02-2253-4412。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

快訊／接觸急產染疫孕媽　她被匡列解隔前PCR採檢確診

來回輾壓黑狗2次致死再踹一腳　駕駛不起訴！基隆市議員重砲轟檢

確診收治時間軸曝！林右昌轟柯P：「微微疫調」全台只能微解封

感染源不明！男臥床5年確診亡7家人PCR全陰　血清抗體檢驗追查

 
ET快訊
媽親一下！新生兒「11天後竟夭折」　醫曝恐怖真相
「5女18男」福山宮看夜景遭開單　衛生局一查決定：通通不罰
快訊／等不及微解封　10人鴛鴦瀑布戲水「2人溺斃」
超模「上身全挖空」稱霸紅毯　網連送噁心符號
快訊／蘇州驚傳「酒店突倒塌」　已知1死10失聯
女聯手小王毒殺親夫！焚屍丟水溝47天　發現時僅剩白骨
快訊／中職選秀第二輪沒曾仁和！　「成德大王」黑馬竄出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北市圖「閱讀微解封」　預約取書、宅配外送、外帶自取服務上路

淡水農會與優質食品企業合作　栗子南瓜芝士塔揪團購

國道嘉義4車連環撞　回堵半小時！2女緊急送醫

桃園「5女18男」福山宮看夜景遭開單　衛生局一查決定：通通不罰

花蓮中小企業貸款利息補貼6個月　青創貸款補貼最長5年

跟著芒果去旅行　黃偉哲親上直播賣芒果30分鐘賣百箱

幫助植物人家庭　創世基金會偕獅子會捐贈公益蔬菜箱

興大校友總會挺南投醫護抗疫　捐贈部立南投醫院血氧機和熬米粥

桃園登記第9、10類疫苗接種者逾10萬人　鄭文燦：不發通知單

七星潭風景區13日起微解封　沙灘、水域遊憩活動持續禁止

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

鄧紫棋慶出道13年...2萬人大合唱！　 台上親睹「震撼一幕」：快哭了

西子灣祕境沙灘提前微解封！　比基尼妹子「無罩戲水」大解放

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

新北市圖「閱讀微解封」　預約取書、宅配外送、外帶自取服務上路

淡水農會與優質食品企業合作　栗子南瓜芝士塔揪團購

國道嘉義4車連環撞　回堵半小時！2女緊急送醫

桃園「5女18男」福山宮看夜景遭開單　衛生局一查決定：通通不罰

花蓮中小企業貸款利息補貼6個月　青創貸款補貼最長5年

跟著芒果去旅行　黃偉哲親上直播賣芒果30分鐘賣百箱

幫助植物人家庭　創世基金會偕獅子會捐贈公益蔬菜箱

興大校友總會挺南投醫護抗疫　捐贈部立南投醫院血氧機和熬米粥

桃園登記第9、10類疫苗接種者逾10萬人　鄭文燦：不發通知單

七星潭風景區13日起微解封　沙灘、水域遊憩活動持續禁止

王美花贈禮送別AIT處長酈英傑　檜木畫像刻劃台美情誼「真進展！」

賴清德、蘇貞昌卡郭台銘買BNT？　總統府：充滿臆測嚴重不實

Give me 5　第五屆兩岸青年企業實踐訓練營活動開營

高中火球男陳志杰到兄弟　發豪語明年上一軍再拚旅外

想捏爆！這款「泡泡紙寢具組」療癒爆棚　背後理念更暖心

味全龍有運作默契　吉力吉撈：希望贏得總冠軍

新北市圖「閱讀微解封」　預約取書、宅配外送、外帶自取服務上路

淡水農會與優質食品企業合作　栗子南瓜芝士塔揪團購

陳冠宇喜歡桃猿大家庭　對張喜凱很有好感大讚「好可愛」

台南夜市開了！防疫規定一次看　黃偉哲：做好準備，就來

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

地方熱門新聞

台中三越確診男　2處新足跡曝光

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

桃機三航站航廈動工　青埔將成桃園新都心

屏東市測速「桿王」出爐　復興南路二段3542件

房屋搬遷進度100%　竹市公道三明年通車

南崁溪頻見黃泥水　桃市議員：難怪罰不怕

西子灣「微解封」　比基尼妹無罩戲水

台東第2波莫德納滿額　12日預約15日開打

花蓮尚有莫德納長者快預約　後續皆AZ疫苗

石門水庫園區配合微解封　明重新開放

「阿北」沒戴口罩很「警」張　內埔警告發協助正確配戴

微解封剛宣布！信義區湧逛街人潮

群聚男嗆60萬罰單全出　市府出招了

高雄登山老鳥如鬼遮眼找嘸下山路　火神一招秒解危

更多熱門

相關新聞

淡水農會與食品企業合作　栗子南瓜芝士塔揪團購

淡水農會與食品企業合作　栗子南瓜芝士塔揪團購

炎炎夏日，七月到來，淡水栗子南瓜產季也隨之結束，尚未品嘗或留戀栗子南瓜美好風味的朋友們千萬不能錯過，淡水區農會與義美食品合作，以契作的優質栗子南瓜作為原料，搭配濃郁重乳酪製作而成的「栗子南瓜芝士塔」。

男子當街遭擄報案喊「快救我」　三重分局長一招快速攔車救援破案

男子當街遭擄報案喊「快救我」　三重分局長一招快速攔車救援破案

工廠老闆遭陌生男痛毆　被刺4刀奪命

工廠老闆遭陌生男痛毆　被刺4刀奪命

美容老闆娘遭竊周轉金崩潰　粗工認了：幫母還債

美容老闆娘遭竊周轉金崩潰　粗工認了：幫母還債

新北莫德納開打！10萬名67歲以上已登記　65歲↑今起開放預約

新北莫德納開打！10萬名67歲以上已登記　65歲↑今起開放預約

關鍵字：

新北圖書館預約取書

讀者迴響

熱門新聞

極簡走紅！網紅被舊片生活照打臉

專家分析保護力　揭「最有效疫苗」

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

阿滴患憂鬱症！紐時廣告後陷黑暗

警測速口罩戴下巴！網喊罰3000元　釣出所長親留言

法拉利姐爆新歡「土豪一見鍾情狂追」！

NanaQ「3大極簡爭議」被戰爆！

工程師看球賽哭著加班　外送員路過幫他寫

陽明所屬THE聯盟全新貨櫃船撞船　「嚴重損壞」拋錨在麻六甲海峽

小嫻開地獄梗玩笑　金剛一聽罕見嚴肅⋯險釀分手

即／台南女打莫德納6hrs後身亡

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

三立2確診　王傳一、賴雅妍《三隻小豬》緊急停拍

快訊／今新增23例本土個案！另增1死

5年前預言「福原愛較有問題」

更多

最夯影音

更多
家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿
陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面