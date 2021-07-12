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社會 社會焦點 保障人權

當街遭擄！他報案喊「快救我」就掛斷　三重警攔車救援

▲▼綁架。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲三重警方叫綁匪趴下。（圖／記者陳雕文翻攝）

政治中心／綜合報導

有竹聯幫虎堂背景的主嫌和同伴當街擄人，被害人藉機在8日到三重朋友家，撥打110電話報案，短短3秒鐘說自己被綁架。三重警分局長林故廷立刻指示啟動GPS定位，查出報案地點，再彙整到後台的GIS地理資訊系統，讓警力可以在最快時間抵達，即刻救援，在防疫期間迅速破案。

台北市林姓男子遭4名歹徒押走3天毒打、凌虐，他趁8日到新北市三重向友人借錢之際，撥出一通110電話「我被綁架，快來救我」，雖然只有3秒，三重警察覺有異，透過科技定位、通報三重警分局，立即派員到場逮人。

新北市警察局8日上午11時許接獲這通自稱遭綁架電話，雖通話不到3秒就掛斷，110執勤員極具敏感度，發現案情不單純，透過GIS（地理資訊系統），發現報案人在三重，三重警方光明派出所獲報，到場發現2車上5名男子形跡可疑。

員警為釐清案情，回撥報案人電話，電話竟從其中1男身上響起，近看該男頭部還不斷滲血，警方隨即將帶開該男查證身分，林男立刻向警方求救，承認就是他報案遭綁架，警方也立刻逮補嫌犯。

僅僅3秒、8個字的報案電話，成為救命關鍵，三重警方透過GIS地理資訊系統鎖定嫌犯位置，在疫情動盪期間，迅速逮捕嫌犯。

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