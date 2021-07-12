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新北莫德納開打！10萬名67歲以上已登記　65歲↑今起開放預約

▲▼台北市政府實行「北捷專案」，10日在新光醫院團隊設置的科教館接種站安排包括站務、行車、清潔及保全人員等捷運第一線工作人員施打疫苗，莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市12、13日開放67歲以上、65歲以上預約接種莫德納。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／新北報導

新北市12、13日開放67歲以上、原住民57歲以上，於全市31處中大型接種站、29區衛生所、35家醫院及232家診所共327處接種點同步施打莫德納疫苗。另外，12、13日同步開放65歲以上、原住民55歲以上預約接種莫德納疫苗，不限戶籍皆可接種。

新北市開放67歲以上長者施打莫德納疫苗，截至11日下午5點30分，共有10萬7千多人完成預約，預約率達9成2。

新北市長侯友宜12日前往中和區前國防管理學院中正堂疫苗接種站關心施打情形，他表示，長者施打疫苗不求快，而是要平穩、安全、安心，這一次全市疫苗接種站增加為31處，動線規劃上分為掛號區、資料填寫區、問診區、注射區、急救區及醫護專用區，並安排空間充足的留觀區，讓民眾依年齡、依順序，安心完成接種疫苗。

五股工商展覽中心大型接種站首度啟用，為了便利民眾往返，市府也在7月12日、13日兩天在捷運新北產業園區站，增派疫苗注射接駁車接送民眾，發車時間從早上7點半到下午4點，返程下午5點，每半個小時開一班車。

新北市衛生局表示，7月12日上午8點至晚間8點及7月13日上午8點到下午5點，開放65歲以上長者預約接種莫德納疫苗，不限戶籍皆可接種，歡迎符合資格民眾上新北市疫苗接種預約系統網頁預約，區公所專線也提供電話服務，目前35家醫療院所網站也能提供預約，全市232家診所也提供電話預約就近施打。

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