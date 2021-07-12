跟著芒果去旅行　黃偉哲親上直播賣芒果30分鐘賣百箱

▲台南市長黃偉哲也親上直播拍賣芒果，短短30分鐘就將100箱芒果禮盒銷售一空。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



由於COVID-19疫情緣故，今年台南國際芒果節停辦，市府藉由直播平台的幫助，將新鮮多汁的芒果送到民眾的家中，而12日市長黃偉哲也親上直播拍賣芒果，短短30分鐘就將100箱芒果禮盒銷售一空。

台南市農會吳總幹事也特別到直播現場，為黃偉哲市長送上2013年第1屆台南國際芒果節在走馬瀨農場的名人芒果園中，當年黃市長親手栽種的芒果樹所結的芒果，為整個直播揭開序幕。



台南市長黃偉哲表示，台南是全台灣芒果最大的產區，在台南的楠西、南化、玉井、左鎮、大內、官田等六個區都是台南芒果產業的重鎮，而今年的芒果受到3月至5月乾旱影響，芒果的小、中果比例較往年多，但是口感、香氣及品質都優於往年，因此歡迎民眾趁目前台南芒果盛產期選購優質的芒果產品，既幫助果農又照顧自己的味蕾一舉兩得。





黃偉哲表示，台南芒果在外銷方面，外銷韓國和日本的量都有增加；今年的外銷成績不錯，但希望明年再創佳績。預估今年外銷量5496公噸，包括銷往日本及韓國的數量今年都有顯著成長，尤其是日本地區，截至7/1號已銷出561公噸，較去年同期增加194公噸；韓國地區已銷出約686公噸，較去年同期增加90公噸。



台南市政府也指出，台南市芒果種植面積6944公頃、約占全台50％，為全國第一，產量71357公噸、年產值28.8億元。2021年台南芒果產量預估91600公噸，因配合防疫，取消台南國際芒果節及現場展售，國內行銷改採線上直播或拍賣、媒合企業機關單位採購、網路訂購宅配服務等方式，預估內銷量為67784公噸。

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