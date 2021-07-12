「台南好物」搶台南好物　黃偉哲：請大家踴躍利用平台購買

▲台南市長黃偉哲化身「阿哲師」推銷農產運銷公司芒果禮盒，上線半小時即狂賣300箱，現場另邀請泰星球餐館的主廚Michael進行芒果入菜料理秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

搶拚在地賞味期！為推廣優質產品，積極媒合商圈店家、傳統市場上架電商及外送平台，市府辦理「台南好物」電商平台線上直播，台南市長黃偉哲化身「阿哲師」推銷農產運銷公司芒果禮盒，上線半小時即狂賣300箱，現場另邀請泰星球餐館的主廚Michael進行芒果入菜料理秀，清爽鮮甜口感令市長讚不絕口。

台南市長黃偉哲表示，台南芒果正值當季，外銷日韓也屢創佳績，民眾想要享用在地的美味芒果，只要上「台南好物」或「台南便利送」平台，就能快速外送到你家，利用平台購買不只可以買到香甜好吃的芒果，還有各式各樣的台南好物，請大家踴躍利用平台購買。

經發局陳凱凌局長表示，台南美食名聞遐邇，不論風味小吃或生鮮蔬果，都有大批忠實饕客為此著迷，為讓民眾在疫情期間能一解相「食」之苦，該局與地方商圈、店家合作，讓「台南好物」數位化、二十四小時都能買，而本檔推出的芒果組合僅是初試啼聲，前5名下單的朋友、即可獲贈「疫情下跨商圈-酸甜辣宅滋味」組合包1箱，這款組合包囊括地方各式特色零嘴，未來也將於「台南好物」平台上架，而該局除發展自有平台，同時於MOMO摩天商城、LINE購物規劃專屬臺南好物專區，多種銷售管道迎合各層消費者購物習慣，只要你想買、台南好物隨時都在！

經發局進一步表示，台南好物電商從特產單品到特色禮盒應有盡有，活動期間將陸續推出特色優惠，加入「台南好物」平台會員還可不定期享有商品優惠與折價券發送活動，買越多賺越多，另可搭配「台南便利送」，透過LINE@即能一指購物，宅家就能收到每日最新鮮的菜肉蔬果箱，適逢防疫不出門，民眾可搭配這次的主廚料理影片教學，一起動手做出台南味料理！接續還有台南購物節一齊同歡，宅家也能吃好吃滿，歡迎全台民眾相約開箱台南、尋寶好物！

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