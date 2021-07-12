微解封台南河樂廣場有條件供市民使用　黃偉哲：請遵守防疫規範

▲台南市河樂廣場及大台南公車、T-BIKE與停車場用地附設運動設施，亦採取適度鬆綁措施，有條件的開放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市配合疫情指揮中心的防疫指引鬆綁相關管制，除人氣非常高的河樂廣場及大台南公車、T-BIKE與停車場用地附設運動設施，亦採取適度鬆綁措施，13日起有條件開放，市長黃偉哲請民眾遵守防疫規範。

市長黃偉哲表示，開放戶外場域的初衷是希望民眾在遵守防疫規範的前提下，能有稍微舒緩身心的場所，因此強烈呼籲民眾勿於使用該場所時群聚，也絕對禁止脫下口罩或未保持社交距離，希望在維護自身與他人的健康平安的條件下，有條件的開放戶外場域供市民朋友舒緩緊繃的身心，希望大家齊心嚴格遵守相關的規定。

台南市工務局12日加強河樂廣場的消毒及安全維護工作，廣場開放後防疫工作不鬆懈，將依防疫指引採實聯制，並管制地下廣場區域人流以500人為限，5處入口關閉4處，僅留1處中正路入口進出，以確實做到防疫的阻隔效果。

工務局提醒民眾，請市民朋友進入河樂廣場務必落實實聯制，並配合全程戴口罩及保持1.5公尺適當距離；疫情尚未解封前，敬請民眾確實落實各項防疫措施，與政府一同攜手全力將疫情傳播風險降到最低。

台南市交通局王銘德表示，因應7/13起適度鬆綁，公車的觀光路線、T-BIKE租借與停車場用地附設運動設施等使用亦隨之調整；大台南公車「88路府城巡迴線」與「山博行假日公車」均於17日起恢復行駛，88路復駛假日10時至17時整點班次，山博行則是恢復假日8班次，其他觀光類型路線則維持暫停營運。T-BIKE恢復台南都會公園童車借用服務，服務中心採實聯制、出入口管制及人流控管措施。至於停車場用地附設溜冰場設施同樣採取實聯制與人流管控，並要求使用過程全程佩戴口罩。

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