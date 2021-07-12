死亡直播！饒舌歌手遭連開12槍　「臉部中彈爆血」生前求救畫面曝

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州21歲饒舌歌手「Indian Red Boy」本名李維拉（Zerail Dijon Rivera），8日這天，他在車上與友人在IG做直播，沒想到聊天聊到一半，現場突然槍響連連，李維拉臉部中彈爆血，生前曾對著鏡頭似乎是想求救，但最終仍斷氣，而這整個過程也被播送出去。

綜合heavy.com、Hip Hop Lately等外媒報導，事發於當日下午4時，李維拉就坐在自己車上的駕駛座，與另名網紅Kapone一起透過IG直播，然而就在2人互相開玩笑聊天的同時，突然有人朝李維拉走過來，朝他開了好幾槍。

▲李維拉直播聊到一半，突然中彈。（圖／翻攝自IG、推特）

依據影片，現場至少傳出12聲槍響，當時在車上的李維拉臉部中彈，口鼻冒血，撐著最後一口氣，但在倒下之前，說話已經變得相當困難，最終死亡。

警方透露，李維拉身上有多處槍傷，是嫌犯襲擊的目標對象，但在員警獲報趕到現場之前，嫌犯早已逃離現場，做案動機仍有待釐清。現階段只知道可能涉及幫派糾紛。

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