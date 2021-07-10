黃偉哲開放內用掀論戰！　網嗆「別又怪罪雙北」遭反擊「驚三X」

記者蔡文鈴／綜合報導

疫情指揮中心開放全國餐飲可「有條件開放內用」，但最終仍依各縣市政府決定。六都之中，僅台南市開放餐飲內用，市長黃偉哲更邀請全國民眾來玩，許多網友灌爆黃偉哲臉書要求三思，更怒罵「您自爆後別又怪罪雙北」。

▲台南市長黃偉開放內用引論戰。（圖／記者林悅翻攝）



黃偉哲昨日於防疫記者會上公布，台南餐飲場所包含餐廳、夜市、美食街、美食區等地，遵守「三罩一套」規定，符合指揮中心指引得內用，也成為六都中唯一開放內用的縣市。消息曝光後引發網友論戰，黃偉哲今（10日）表示，會再召集會議研商。

網友湧入黃偉哲臉書開罵，「唯獨台南開放內用，萬一都是外縣市的跑來...風險豈不是夠大嗎！」、「市長您自爆後別又怪罪雙北」、「可以不要開放內用嗎？這樣下去九月也無法開學吧！？」、「市長，因為開放內用，我對你的好感度，瞬間清零了」、「為什麼要開放內用，台南市民生命不值錢嗎？」。

不過也有網友力挺內用決定，「支持開放內用，台南商家的命也是命，紓困也是用稅金去給，根本不需要斷絕商家攤商的生路」、「萬華的華西街夜市都開多久了? 台南是在驚三小，餓出人命誰要負責啊」、「拜託，請開放內用吧」。