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台南減班休息239家　勞工局提高參訓津貼與勞工朋友共度疫情難關

▲台南市勞工局長王鑫基指出，長期結合工會志工組成「做工行善團」助弱修屋，將在防疫解封後持續推動不輟。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市勞工局長王鑫基指出，自7月1日起，「充電再出發訓練計畫」訓練津貼時數的部分，由原本每月最高120小時提高為144小時，修正後勞工每月最高可領取新台幣23040元的訓練津貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續影響全台，台南市目前通報實施減班休息單位數為239家，實施減班休息之勞工數則為2504人，相較於上一週，約增加17家、396人，其中最主要之因素為禁止內用之防疫措施，導致餐飲業通報人數驟增。

黃偉哲市長提醒減班休息的勞工伙伴，7月1日起勞動部業修正調高「充電再出發訓練計畫」參訓津貼時數，並將「安心就業計畫」改為三級定額補貼，提醒減班休息的勞工伙伴，可申請「充電再出發訓練計畫」、「安心就業計畫」來度過疫情的難關。

▲台南市勞工局長王鑫基指出，自7月1日起，「充電再出發訓練計畫」訓練津貼時數的部分，由原本每月最高120小時提高為144小時，修正後勞工每月最高可領取新台幣23040元的訓練津貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

情至今台南轄內已有177家事業單位、3468位勞工申請「安心就業計畫」、補助金額3106萬元；211家事業單位、2620位勞工申請「充電再出發訓練計畫」補助金額8368萬元；因應疫情因素，充電再出發訓練亦可採線上上課的方式辦理，呼籲受減班休息影響的企業可提報申請充電再出發計畫，讓員工於疫情期間能持續充電提升職能，而勞工朋友也能善用政府資源、積極參訓。

勞工局長王鑫基指出，自7月1日起，「充電再出發訓練計畫」訓練津貼時數的部分，由原本每月最高120小時提高為144小時，修正後勞工每月最高可領取新台幣23040元的訓練津貼。「安心就業計畫」的部分，則是簡化並提高各級薪資差額補貼的額度，修正前係補助薪資差額的50％，修正後則依勞工薪資減損程度，每人每月分別補貼3500元、7000元或11000元(薪資差額7000元以下(含)者，補助3500元；7001~14000元(含)補助7000元；14001元以上(含)補助11000元)。

▲台南市勞工局長王鑫基指出，自7月1日起，「充電再出發訓練計畫」訓練津貼時數的部分，由原本每月最高120小時提高為144小時，修正後勞工每月最高可領取新台幣23040元的訓練津貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基說，另配合疫情警戒第三級的防疫，並在兼顧勞工訓練需求下，「充電再出發訓練計畫」由事業單位辦理的訓練課程已全數調整為線上遠距上課，而自行參訓的勞工也都持續安心運用數位服務平台，以居家線上數位課程參訓。

勞工局王局長鑫基亦呼籲雇主應循勞動基準法及「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」相關規範，與勞工簽訂書面協議，且月薪制勞工每月薪資不得低於基本工資24000元，並應將相關資料通報勞工局，以利勞工後續向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署申請「安心就業計畫」及「充電再出發訓練計畫」之補助。

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