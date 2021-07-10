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全台6縣市可內用「只有台南被罵爆」　網揭1關鍵：差很多吧

▲▼台南國華街。（圖／記者陳俊宏攝）

▲台南市針對開放內用一事會再研商。圖為台南國華街。（圖／記者陳俊宏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

三級警戒延長至26日，其中餐飲場所只要符合指揮中心指引即可內用，不過六都之中，僅有台南市開放有條件內用，進而被罵翻。就有網友發文表示，其實除了台南外，還有很多縣市同樣都有開放內用，為什麼都沒人罵？貼文曝光後，立刻引發熱議，還有網友點出關鍵原因。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「花蓮彰化南投也開放內用，怎還沒人發文罵」為題丟出討論，提到花蓮縣、彰化縣、南投縣也都開放民眾內用，怎麼過了老半天，都沒有人發文戰爆？「有卦嗎？」

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貼文一出，網友紛紛留言回應，「怎麼彰化可以，台南不行」、「沒罵台南啊，本來就是想開放就開放」、「跟罵誰沒關係，重點應該是罵內用吧」、「有道理，彰化、台南又沒差到哪裡」。其中，還有人點出關鍵原因，「六都？人口數差多少」、「人口結構差很多吧」、「人口密度低」。

▲黃偉哲強調，在中央流行疫情指揮中心的防疫指引下，台南市做了一些市轄調整，相關微解封措施在7月13日生效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

本站曾報導《黃偉哲「准內用」救台南餐飲　網曝「可怕後果」求救》，文中提到，台南市長黃偉哲因擔憂餐飲業的生存危機，所以決定開放內用，此舉讓不少台南人相當擔心，怕將有大票觀光客湧入，因此紛紛表示，「別的縣市在擔心微解封疫情控制，就只有您歡迎大家來逛夜市」、「這是在拿台南人的生命開玩笑」、「懇請別開放，畢竟真的出了事，不是一句我負責就真的能負責的」。

據了解，除了彰化縣、南投縣、台南市、屏東縣、花蓮縣以及台東縣，其餘縣市均禁止內用或鼓勵外帶。而稍早，台南市政府表示，台南市目前仍維持遵照指揮中心的指引原則，有條件開放內用；針對民眾反對意見，黃偉哲表示，會再召集會議研商，並於今日下午防疫線上記者會說明。

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