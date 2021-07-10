六都唯一開放內用！台南夜市爆713復業潮　30件申請案灌進市府

▲台南市政府規劃夜市復業，目前已有30個夜市提出申請，初步審核文件合格，大東、武聖、花園等知名夜市可望自7/12後陸續恢復營業。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

因應全國疫情進入三級防疫警戒，台南各大夜市自5/25起全面暫停營業至今已超過1個月，近日疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布微解封相關指引，為照顧攤商生計，南市府規劃夜市復業，目前已有30個夜市提出申請，初步審核文件合格，大東、武聖、花園等知名夜市可望自7/12後陸續恢復營業。

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經發局長陳凱凌代表市長黃偉哲，10日上午視察大東夜市裝設AI智慧防疫系統等防疫措施，夜市工作人員與攤商也主動於10日進行快篩，務求兼顧防疫與民生經濟。

台南市長黃偉哲表示，因應微解封，希望市民朋友都能遵守防疫指引，讓日常的經濟活動與防疫作為能平衡兼顧，使消費者能安心消費，業者也能維繫生計。

經發局長陳凱凌指出，9日全市已有30個夜市提出防疫計畫書，10日到大東夜市視察AI智慧攝影機裝設及相關防疫措施，非常感謝地方有線電視台對夜市防疫共盡一份心力，協助裝設AI智慧防疫系統，透過攝影機及人臉辨識計算場域的人流量與是否戴口罩；同時，夜市負責人也主動為攤商做快篩，希望未來復業時能讓市民與攤商都放心。

市場處長陳豪吉進一步說明，截至昨日為止，已有30個夜市提出防疫計畫及復業申請，經市場處初步審查文件皆無問題，後續將由相關局處進一步審核通過後，有條件同意大東、武聖、花園等各大夜市最快自7/12起陸續恢復營業。

大東夜市負責人吳漢清表示，疫情期間攤商沒有營業嚴重衝擊生計，感謝市長黃偉哲及市府團隊對攤商的關心，經過復業申請，將於7/12後恢復營業，且為了提供民眾安全放心的消費環境，大東夜市已做好相關防疫措施，並於今日為全體工作人員及攤商進行快篩。

目前夜市業者須遵守「三罩一套」與「二禁二外」兩大防疫指引，「三罩一套」包括配戴口罩、防護面罩及熟食攤設置食物遮罩，並視需要配戴手套及防水圍裙；「二禁二外」則指禁止試吃、禁止邊走邊吃，鼓勵預約外帶或外送；至於是否開放內用，黃偉哲表示會傾聽民意，做出周延的規範後向大家報告。

同時，夜市須進行人流管制，使用AI智慧分流或人工控管人流，並將夜市攤商相關人員盤點造冊，落實QR code實聯制，噴酒精、量體溫，攤商及民眾保持戶外1.5公尺安全社交距離，營業前環境清潔消毒，自主張貼標語、海報或透過廣播宣導防疫措施及配合稽查作為等。

市場處表示，市府將不定期派員稽查，倘有不配合的攤商或場域，將移請權責機關開罰或予以停業處分，違反規定三次，停業一週，再次違反，停業二週，依此類推。如有疫調需求或發生確診案例，夜市需配合市府調整各項行政作業及防疫措施，讓民眾能安心到夜市消費，並兼顧市民健康安全與攤商生計。

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