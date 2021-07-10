全家都醫護警消！她怨微解封像「重砸前線的腳」：誰守護他們

▲疫情以來，醫護人員一直都在一線守護民眾。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心8日宣布，本月13日起可以有條件「微解封」，決策引發爭論。就有一位女網友發文，說她的親人都是一線警消醫護，「危險的時候一線人員保護我們，好不容易逐漸趨緩，又有誰來守護他們的生命？」無奈地嘆道，政府允許微解封，就像是「拿石頭重重砸了前線所有人的腳……」

這位女網友在臉書《爆怨2公社》發文，很心疼她的家人、朋友跟同事，也為親友的任勞任怨感到不捨，「大太陽底下穿著隔離衣做採檢暈倒、不然就是開著救護車到處跑救護、再不然就是揹著自己的神主牌衝進火場裡救火 #多怕有這麼一天」。認為危險的時候，一線人員保護大家，疫情好不容易趨緩，誰來守護一線人員的生命。

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▲8日有醫護在替民眾進行檢篩時，疑似不耐現場高溫酷暑，加上身穿「兔寶寶裝」難以散熱，在篩檢站當場癱軟倒地。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO接著不禁開批，「室內5人不行，小團旅遊9人可以？上健身房大家一起用力的呼吸新鮮的病毒？室內用餐梅花坐用隔板就不會感染？」並心痛勸世，「以後千千萬萬不要讓自己兒女幹警消醫護，警消醫護的命不是命？前線的人拿命去拼鬥，後面的人不支持一起守住防線守住家園。」

她也忍不住直呼「還在期待微解封嗎？真的拿石頭重重砸了前線所有人的腳」，擔心微解封後可能只剩下心碎，「逝去親人的悲痛沒有發生在自己身上，永遠無法體會……」最後，原PO還用hashtag透露「#我的兒女快兩個月沒看到爸爸了」、「#我的兄嫂是警消遇到確診者都不敢回家」、「#拜託拜託請忍耐一時換一世平安」、「#微解封口罩也請戴好戴滿保持社交距離」、「#一起抗疫替前線的人加油好嗎」。