台北獸醫7月10日起打疫苗！應曉薇：「動物友善城市沒忘記獸醫」

▲臺北市議員應曉薇一直以來都非常關心動物議題。（圖／應曉薇提供，下同）

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疫情爆發以來，台灣獸醫竟然沒疫苗打，而中央近日才「初步」同意獸醫造冊。應曉薇表示，感謝臺北市不愧為動物友善城市，7月10日帶頭先行，為臺北市獸醫師施打疫苗；應曉薇盼其他縣市首長也能儘速協助各縣市獸醫師完成施打疫苗，等「中央核准獸醫可打疫苗像月球漫步」，勿讓台灣獸醫沒疫苗打，淪為國際笑話。

▲應曉薇感謝臺北市7月10日帶頭先行為照顧動物的臺北市獸醫師施打疫苗，讚臺北不愧為動物友善城市。

應曉薇說在全世界都把獸醫師列為第一類優先施打對象，但台灣疫苗接種順序竟然第10類內都找不到獸醫，應曉薇不滿獸醫被中央「丟包」，6月10日透過公文請臺北市向中央爭取獸醫師及相關從業人員納入疫苗優先施打，但沒想到得到中央「冷血回覆」以疫苗不足為由拒絕，期間應曉薇不斷向柯文哲市長及蔡炳坤副市長提醒「臺北是動物友善城市」。應曉薇在聽到全國動保團體的怒吼後，6月30日再以提案方式獲議長同意逕付二讀，請市府直接研議辦理，據了解柯市長在與動保處的會議上也表示，「臺北市是友善動物城市，不能忘了獸醫師的辛苦。」因此決定，臺北市先行讓獸醫施打疫苗。

應曉薇說獸醫在臺灣有舉足輕重的地位，以臺北市資料，市民飼養寵物的數量超過新生兒的數量。疫苗雖然不足，站在防疫的立場中央竟「獨漏」獸醫真的很不應該，也難怪惹毛動物保護立法運動聯盟等團體，要到疫情指揮中心陳抗，儘管防疫檢疫局表示將協助爭取，應曉薇仍痛批中央與農委會在防疫與動保意識上「完全與世界脫軌」。

▲應曉薇認為中央與農委會在防疫與動保意識上「完全與世界脫軌」。

應曉薇表示，同樣是醫生出身的市長柯文哲，還好沒忘記獸醫跟人類醫生一樣應該受到平等尊重，臺北獸醫近日將完成疫苗施打，落實臺北是「動物友善城市」的目標。