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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／北市開第一槍！　臨床執業獸醫及助理明天可打疫苗

▲北市10日。圖為獸醫師。（圖／記者李毓康攝）

▲北市10日將替臨床執業獸醫師及助理接種疫苗。圖為獸醫師。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

全台獸醫師約5千人，中央流行疫情指揮中心卻未將其列為優先施打疫苗對象，引起動法盟及獸醫師公會全聯會等批評。好消息是，北市府9日開第一槍，宣布以專案將臨床執業獸醫師及助理列入疫苗接種名單，10日將分時段、分流安排至關渡醫院接種，預計完成臨床執業獸醫師及助理等疫苗接種1225人。

台北市動保處9日指出，台北市獸醫診療機構為維持動物緊急醫療需求，於疫情下仍持續開業看診，北市府為提高第一線必要工作人員防疫，專案將臨床執業獸醫師及助理列入疫苗接種名單，10日將分時段、分流安排至關渡醫院接種（地點在關渡國中），預計完成臨床執業獸醫師及助理等疫苗接種1225人，以保護飼主、臨床獸醫師及動物三方健康，確實落實「台北市動物友善城市」的施政理念。

北市副市長蔡炳坤則表示，飼主帶寵物就醫時，臨床獸醫師問診需與飼主近距離溝通，並一同安定寵物情緒，如遇飼主為無症狀確診者，則具有被感染之風險。為顧及飼主、臨床獸醫師及動物三方健康，臨床獸醫師及與民眾接觸頻繁的助理人員應優先接種疫苗，降低染疫及傳播的風險，讓獸醫師能更安心的為寵物提供醫療服務。

另外，北市動物保護處已於5月10日啟動獨居確診案例之犬貓安頓配套機制，如確診者家中飼養的犬貓沒有親友可以照顧，動保處會派員至確診者家中救援，並安置於動保處單獨之隔離籠舍內，每日有專人定時照料及清掃，如有需求可撥打動物救援專線87913064或3065，動保處將快速派員前往救援毛孩。

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