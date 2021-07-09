台南施打莫德納疫苗72664人　75歲以上長者COVID-19疫苗接種率53.76％

▲台南市長黃偉哲指出，至8日止台南市第一劑COVID-19疫苗人口涵蓋率達11.82％，75歲以上長者接種率53.76％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心9日公告，全國新增32例本土個案，台南無新增本土確診病例，市長黃偉哲指出，至8日止台南市第一劑COVID-19疫苗人口涵蓋率達11.82％，75歲以上長者接種率53.76％，請65歲以上民眾、55歲以上具原住民身分者踴躍接種疫苗。

黃偉哲指出，根據台南市最新數據，7月6日、7月7日、7月8日3天共13000餘名75歲以上長者施打疫苗；為服務65歲以上民眾、55歲以上具原住民身分者接種，台南市陸續增設接種站，地點包含7月9、10日於東區復興國中；7月9、11日於安平區私立慈濟高級中學；7月10日新營體育場；7月10日下午、11日全天於慈濟基金會善化聯絡處；7月10、11日佳里奇美醫院，必須預先透過「台南打疫苗」官方LINE帳號登記接種。另外，7月10、11日成大醫院、7月11日永康奇美醫院也開設疫苗接種服務門診，詳情可洽醫院網路掛號系統。

另，為順利推動我國COVID-19疫苗接種作業，「COVID-19公費疫苗預約平台」已正式上線，提醒市民即日起至7月12日下午5時前預先至 https://1922.gov.tw/ 進行接種意願登記，待收到1922簡訊通知後，再上網預約希望接種的地點及時段，然後按時前往接種地點。系統目前開放公費接種對象第9類「18-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者」、第10類50-64歲成人；高風險疾病、罕見疾病及重大傷病者請見https://reurl.cc/R02Qx6 、 https://reurl.cc/Nr2E36 列表。為保障65歲以上長者疫苗接種權益，若希望使用該系統進行意願登記，請依時程辦理。

黃偉哲市長進一步說明指出，台南市65歲以上有31萬7000人，目前為止，我們到的疫苗數量，不管是莫德納，不管是AZ，都還沒有到31萬7000劑，更何況我們第一線的醫事人員就已經打了5萬人，長照機構的人，因為長照機構的院生他們住在裡面的人不見得都是65歲以上，有的是身體狀況比較不好，這些也有打了3萬多人，光是這部分已經打了8萬多人，那再加上警察、消防人員，還有剛剛提到了幼托機構的老師有6444位，警察有4000位，消防人員有1000位，還有其他第七類的部分，這個部分加起來，所以說我們現在求的是疫苗覆蓋率，而不是人人都完全打得到。但是隨著接下來的疫苗陸陸續續在到，包括AZ也要開始打了，包括莫德納也要開始打了，所以想要打的人都應打的到，這個是基本的原則。

衛生局長許以霖指出，其實我們的想法就是每個年齡族群包含85歲以上、75到84歲、70到74歲，這些每個族群有不同的生活範圍、接觸範圍，還有他的生活方式，所以其實最好的方式就是每個年齡層都能平均地施打，台南有37區，37區有不同的施打方式，但是能夠希望達到平均的覆蓋率，大家就盡量平均，大家覺得疫苗施打好像每天看到數字在增長，其實裡面有很多的策略在裡面，有時候打大站，有時候打小站，其實社區的小站是因為當時大部分是年長的長輩，年紀很大，你讓他移動地太遠對他非常辛苦，那現在隨著年齡的往下放，越來越年輕就越來越有本錢到我們的大站去快速地施打接種疫苗，其實我們所有的疫苗施打都有很多的策略在後面，所以大家可能光看那個數據而已，其實背後都有很多人的努力，只能跟大家說我們盡量讓疫苗打得順、打得快，然後盡快地把台南市COVID-19疫苗第一劑人口的涵蓋率迅速地把它拉高，到各個年齡族群，這點是我們在努力的，所以希望大家在過程中有一點不方便，請大家體諒一下，但是我們的重點就是讓台南市的疫情能夠穩定，讓我們的確診數永遠都是六都最低的一個。

黃偉哲說，現在的疫苗依序下去打，都會打的到，那目前為止，在全世界流通的疫苗裡面，打的最廣泛的就是AZ疫苗，連英國女王也是打AZ疫苗，德國總理梅克爾也是打AZ疫苗，還有很多世界的領袖也是打AZ疫苗，英國女皇已經92歲了，她AZ疫苗打起來也是OK的，那包括我們各大醫院的院長，還有醫療人員，也是打AZ疫苗，醫療人員孕婦還是打莫德納，所以說，疫苗沒有好壞，只要是通過認證都是可以接受。

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