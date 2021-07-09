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7愛滋病患染新冠！台派怒嗆柯文哲「隱瞞疫情」　他搖頭：害慘防疫

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者曾筠淇／綜合報導

一名曾擔任昆明防治中心主任、現任護理師日前在LINE群組中透露，台北現階段確診的新冠肺炎個案中，幾乎每天都有愛滋病患者。而這段對話流出後，引發外界熱議，就有一名網友發文表示，「不公開疫調結果，其實都是為了防疫」，透露消息的護理師選擇在自己相信的範圍內發出提醒，想不到最後卻被當成攻擊柯文哲的工具，讓他很為對方感到不值。

一名護理師在LINE群組上表示，台北目前的新冠個案幾乎每天都有HIV的個案，「今天的HIV個案占新確診者的1/4，連續3天以來已超過7人」，人數已經多到柯P來提醒了，她暫時將消息攔住，先以科技方式找足跡是否有重疊的地方，另外也私下查到許多有藥癮問題，為了保護他們關心的族群，希望大家一起幫忙提醒。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲PTT全文。（圖／翻攝自PTT）

這段對話被流出以後，北市府證實，「確實HIV個案的有比較凸顯，是廣義的家戶感染。」聯合醫院副總院長璩大成也證實，這位護理師是長期熱心非常投入HIV防治的專家，所以才會發出善意提醒。而稍早記者會上，陳時中也回應，確實有HIV患者染疫，「但沒有天天。」

就有網友在PTT的Gossiping板上，以「關於確診者中有愛滋病患一事」為題發文，提到反正事情都已經上新聞了，所以他就公開來說，主要分成4大點說明。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲內部對話被流出。（圖／翻攝自Facebook）

首先，原PO強調台北市一直都有認真在做疫調，「不公開疫調結果，其實都是為了防疫」，因為雖然找到一個嫖妓的染疫者可以證明自己真的有在疫調，但是「下一個去嫖妓染疫的就不會老實跟你講」，疫調人員真的很忙，沒時間和確診者玩偵探遊戲。

第二點，原PO坦言疫調結果「說或不說都是兩難」，發出提醒的這名護理師為了愛滋病防治、藥癮者奉獻了一生，對方收到疫調結果一定很為難，在台灣「獵巫的氛圍」之下，到底要公開結果提醒自己想保護的社群，還是默默處理不讓社群被獵巫？最後，該名護理師選擇在自己相信的範圍內發出提醒，盡量保護奉獻一輩子的社群。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼PTT全文。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

然而，「就是有些X人！」原PO氣憤直呼，將對話流出的人不論是想證明自己拿到內部資訊有多厲害，或是想將此拿來攻擊柯文哲、說柯文哲掩蓋疫調結果，「對社群一點同理心都沒有？」

最後一點，原PO感性說道，真的沒人想當防疫破口，因為去賣菜、酒吧、約砲、逛街、上班等而染疫的都是無辜的受害者，「病毒才是唯一的敵人，不要獵巫」，即便心中有恨，也請為了防疫，「不要獵巫！」而他也在貼文補充道，「去哪裡」是最耗時的疫調，新冠肺炎不是靠足跡傳染，最重要的疫調是「他跟誰做了什麼感染到了。」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「扯！為了打柯什麼都能做」、「那是內部群組，怎麼不問放到FB的目的是啥」、「難為你了」、「真是兩難」、「有人明顯不知道疫調在幹嘛哈哈」、「非公共活動史的確無須交代」、「原來不公不疫調有這層考量」、「這種時候就不要再汙名化了」。

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