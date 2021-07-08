三級警戒延長至726　雲林四夜市遞防疫規劃書拼微解封

▲雲林縣長張麗善表示，夜市部分上週已做過演練，保持社交距離等防疫原則下適度開放。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布三級警戒延長到7月26日，但13日視各縣市狀況作微解封。雲林縣長張麗善表示，初步探討戶外與室內各別採有條件微解封，戶外公共場域所有設施設備依然限制，空曠區域一樣戴口罩保持安全距離可以讓大家散步健走，校園的部分因放假無法採實名制及清消，故仍採管制不開放。

雲林縣長張麗善指出，山區步道部分樟湖、石壁、草嶺、華山地區開放，但是基本上要戴好口罩、保持社交距離，做滾動式的檢討，如果有出現報復性旅遊群聚狀況，將立即緊急管制，以期能夠達到有安全距離的防疫措施。開放後委請個社區發展協會、警察局分駐所等單位協助管制。

縣長張麗善說明，關於室內部分無論是餐廳、小吃攤、餐館，只要是梅花座、有隔板並保持間距就可適度開放；密閉空間電影院、人文館社及圖書館，目前要求各相關單位提報防疫計畫書，縣府文藝場館，因人流管制需視場館廳舍場域而定制人數，未免民眾過度熱絡造成擁擠不得而入敗興而歸，仍採線上預約分時分流來逐步開放。

縣長張麗善進一步表示，夜市部分上週已做過演練，保持社交距離等防疫原則下適度開放。目前夜市部分已請所有要開放的夜市提出防疫規劃書給縣府建設處，基本上的防疫原則還是單一出入口管制、整個攤商分流、人數管制分流等，以及不邊走邊吃，希望大家配合。夜市目前有崙背夜市、莿桐夜市、麥寮橋頭夜市、西螺東南觀光夜市等四個提出防疫計畫。



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