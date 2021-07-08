豬農曝毛豬產地價高漲原因　雲林肉品市場：休市調節出豬量

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情影響各產業經濟低落，但豬價卻呈現高漲情況，毛豬行情平均價昨（7）日，雲林縣115公斤以上毛豬飆漲來到87.41元/公斤。雲林豬農低調表示，原料上漲加上天氣因素，仔豬育成率不佳，導致成交頭數少而價高狀況。雲林肉品市場指出，因年初一波仔豬下痢疫情影響，預計中秋過後氣溫轉涼，至年底即可回穩。

▲疫情影響各產業經濟低落，但豬價卻呈現高漲情況，毛豬行情平均價昨日，雲林縣115公斤以上毛豬飆漲來到87.41元/公斤。（圖／雲林肉品市場提供）

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雲林為農業大縣，全國目前豬隻飼養頭數為550萬頭，光雲林縣佔了155萬頭，佔全國豬隻總數三成，雲林肉品市場總經理黃加安指出，目前天氣炎熱豬隻食慾低、長不大，豬隻量少難調節，南豬北賣銷量因疫情影養，需求分散後，倉儲補存量降低，以昨天豬價120公斤/86元來講，豬價確實是偏高情況。

▲目前天氣炎熱豬隻食慾低、長不大，豬隻量少難調節，南豬北賣銷量因疫情影響，需求分散後，倉儲補存量降低。（圖／雲林肉品市場提供）

黃加安說明，在5月底、6月初時豬價漲勢顯示出豬隻不足，因國內在2、3月的一波豬隻流行疫情影響產能驟降，現60公斤豬隻較往年平均減少約3萬頭，預計下周三以休市來調節出豬量，以一日拍賣量約2萬2千頭來算，加減補足少豬的頭數缺口。而其實國際上中美豬量也是呈現不足、價高狀況，上個月進口量未增加，導致國內豬價呈漲趨勢。

▲雲林肉品市場總經理黃加安指出，因年初一波仔豬下痢疫情影響，預計中秋過後氣溫轉涼，至年底即可回穩。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林一名豬農低調表示，其實母豬頭數沒有少，因國際原物料狂漲，有些畜牧場為節省開銷，節省了預防性的營養品，所以主要是病毒性疾病影響仔豬育成率，2、3月時有一波豬隻藍耳病和豬流行性下痢，確實讓豬隻量驟降，對於豬隻的免疫提升是必須要的，千萬不能省。

雲林肉品市場總經理黃加安表示，未來在7月底8月初天氣轉涼後豬隻重量可提升，預估年底豬價即可回穩，請消費者不用擔心，在此呼籲豬農朋友可以秩序出豬不要光看眼前牌價，眼光放遠讓豬價持續穩定，也才會對於豬農權益較有幫助。

▲雲林豬農低調表示，其實母豬頭數沒有少，因國際原物料狂漲，有些畜牧場為節省開銷，節省了預防性的營養品，所以主要是病毒性疾病影響仔豬育成率。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）



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