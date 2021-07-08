微解封「9人團」振觀光？　她點出「關鍵缺陷」讓遊客意願不高

記者顏如玉／台北報導

新冠疫情重創觀光旅遊業，一年過去了，多少旅行社業者還在苦撐？儘管8日指揮中心表示，接下來會做適度鬆綁，開放9人以下組團旅遊，但在中小型旅行社上班的林小姐表示，其實幫助不大，「沒有疫苗，旅客出遊意願還是不高。」

▲警戒「微解封」開放國旅小型出團。（圖／記者李毓康攝）



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疫情席捲全球，旅行業首當其衝，林小姐說，通常旅行社會在年初就規劃好上半年所有出遊團體，去年1月突然爆發新冠肺炎，「許多國外團體接連被迫延後，原以為年底就可出遊，但最終都取消了。」

不過去年台灣受到影響不大，做境外旅行團雖然轉型做國內較為困難，但也不是無路可走，林小姐說，加上政府給予紓困、遭到取消的旅遊團也有補助，「2020年可以說是勉強打平。」

為了2021年能持續營業，林小姐去年下半年持續拉攏原本要出國的客人改成組團國內旅遊，甚至先前3月要開放帛琉泡泡旅遊，還有客人想參與，「沒想到5月突然疫情爆發，三級警戒一來，我們連國內團體業不能做，業績狂掉到幾乎沒有，現在公司僅剩一名員工。」

▲國內旅遊9人以下可成團。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）



三級警戒這段期間，林小姐坦言每天工作時數、內容都縮短，「每天可能就看有沒有人需要出國洽公訂機票，或是要打疫苗等等，狀況更慘就算了，補助卻越來越少、申請越來越難。」

就目前情況來看，出國旅遊可能還要再等2年，林小姐認為，現階段還是希望疫苗能先普及，「原本有客人訂雙十連假要出團三天兩夜，但他們說疫情就算趨緩，沒打到疫苗還是不敢輕易出門，怕被傳染到。再這樣下去，我們怎麼做？」

雖然指揮中心今日宣佈，警戒微微鬆綁，國內旅遊開放9人以下組團，林小姐坦言，這樣幫助其實不大，「其實9人以下很多客人都會自行開車就出發，根本不會找旅行社，另外像住宿、景點等也都是問題，所以現階段還是希望疫苗盡快普及，讓我們帶團、客人旅遊都能更佳安心。」