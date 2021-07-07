　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

靠外送救不了小吃店生意　他賣麵只能自己吃

▲▼四平街商圈,三級警戒,防疫,小吃店,生意冷清,沒有人潮。（圖／記者周宸亘攝）

▲疫情對小吃店影響頗大。（圖／記者周宸亘攝）

記者張克銘／台北報導

疫情讓許多人的生計都出現問題，其中不乏影響到小本生意的小老闆，55歲的曾先生2年半前開了小吃店，原本計畫之後開兩間店夢想全部粉碎，沒生意的情況下，煮麵都只能煮給自己吃。

做過許多工作的曾先生，2年半前想著與其等著被人家解僱，不如自己出來做生意當個小老闆，因此在埔心車站附近開了間小吃店，主要賣湯包、排骨酥麵，雖然不是賺大錢，但起碼生活無虞，如果能夠開到兩間店那也小有成就。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼新冠肺炎 三級警戒延長 口罩 防疫 小吃店 地下街生意冷清 空蕩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲疫情讓小吃店寒冬來臨。（圖／記者屠惠剛攝）

不過就在開店一年半後時遇到疫情，曾先生說：「當時還不會很嚴重，大多生意都還能夠維持住。」但2021年這波疫情著實對生意給了一記重擊，整體營收掉了3成到4成。

曾先生說：「疫情影響了大家的消費習慣，大家現在都訂外送，或是自己在家裡煮，很少有人出來買了，而且有些人放無薪假，也沒多的錢買外食。」

雖然現在有外送餐點的服務，但曾先生很明白的講，外送利潤很薄，就只是打廣告用的，頂多就補貼租金而已。在疫情剛爆發時，曾先生也解僱了員工，現在都只有他一人做。

曾先生說小吃店資本有限，現在就只能硬撐打平收支，面對疫情解除後曾先生也不敢多想，他表示大家消費習慣可能會改變，真的不行就把店頂讓出去吧，大不了就去當警衛維持生計。
 

ET快訊
柯文哲讚陳時中高EQ！下一句超酸　質疑指揮官從頭當到尾沒道理
氣象局曝花蓮「一天8震」原因　餘震還會持續2、3天
快訊／北市大安區傳墜樓！20歲男無呼吸心跳
快訊／1日8震搖不停！花蓮21:38再晃有感地震　初判4級以
贊成罷免林昶佐？　柯文哲說話了
黃明志喊話「想打輝瑞或AZ」遭出征　火大回嗆了
花蓮4.5級地震路口爆湧泉！輸水管破裂水淹市區街道
3+11沒專家討論…陳時中稱負責　柯文哲：死700多人你要負

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

受新冠肺炎影響小　直播主調整策略求生存

為小孩只能冒染疫風險　裝潢業師傅沒收入只能跑工地

剛到職就爆發疫情！菜鳥護理師遭家人「勸退」　一句話拒絕

染疫死者24hrs內火化　他幫家屬拍照彌補「沒見最後一面」遺憾

照顧確診兒卻被感染！她花16天戰勝病毒　唯一心願曝光

作家龍應台分享台灣疫情現況　卻被兒子打臉

恩客來也會怕　她25年林森北路陪唱遭疫情擊潰

台小將袁永誠　獲西班牙第3級聯賽球隊合約

徐薇淩第三日又揮71桿　匯豐女子世界錦標賽暫排31名

文姿云里斯本首戰敗北　能否直接取得奧運門票還很難說

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

智孝按摩發出「18禁叫聲」大家慌了XD　連鍾國都痛到飆高音喊：媽媽～

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

李佳穎罕見「大尺度解封泳裝照」！　早上突做一舉動...KID：誰准妳露肉餅？

女子中年失業「紓困補助被退回」　因4月有勞保紀錄...戶頭剩800元

氣象局曝花蓮「一天8震」原因　規模3~4餘震還會持續2、3天

「婚姻三機、月中」2擇1　網分兩派吵翻：只能選一樣就別生

快訊／1日8震搖不停！5.4強震2小時後　花蓮又發生4.6極淺層地震

被解僱也不能怪老闆　她安親班工作20年失業

靠外送救不了小吃店生意　他賣麵只能自己吃

快訊／《鏡電視》驚傳1確診　公司清消、員工PCR檢測陰性

柯文哲稱被設局騙到環南市場　莊人祥無奈：有告知是開記者會

全台唯一！高捷「虧損13億」列紓困補助對象　關鍵原因曝光

張上淳記者會上道歉！ICU名醫讚「學者風範」：做了最好的示範

快訊／一天震4次！花蓮規模5.4「極淺層地震」最大震度5級

柯文哲爆唐鳳沒跟北市講疫苗預約系統　「我被整很慘」

熊黛林首回應「和郭富城比曬幸福」　親吐發文內幕

「為什麼要捧陳時中LP？」林昶佐回應了　鬆口揭2人私下有聯絡

東元少東「反併購」！與盟友發函　要買下保險業的退場持股

溫網／詹家姐妹8強遭直落二出局　仍是合拍最佳成績

黃子佼國中「日系潮男帥照」曝光！　公開美女姊：簡直日雜偶像

中華射箭女團睽違9年東奧再聚首　譚雅婷最終戰拼「未竟之夢」

全新超跑品牌「Bugatti-Rimac」誕生　執行長：山豬王不會絕跡

6／29到7／2去過北車注意！高鐵櫃台確診　黃珊珊認了：讓人擔心

騙人好難！說謊容易被發現的3大星座　Top 1網公認：直腸子個性

李佳穎罕見「大尺度解封泳裝照」！　早上突做一舉動...KID：誰准妳露肉餅？

生活熱門新聞

華航貨運站員工確診　全面篩檢800人

「看好了世界」排第二！網曝台灣防疫3金句

快訊／今再增39本土！另增9死

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

疫苗擴大接種第9、10類！一張表看懂

大便浮起來才正常！防疫抗便秘3招

睽違8年！麥當勞復刻神級早餐

一張圖看10類接種對象　掌握疫苗到貨情況

7／12後微解封！陳時中：大家可以先準備

爆閃4次！全台民眾凌晨目睹「超大火球照亮夜空」

疫苗順位一次看　40歲有望10月開打

7/12餐廳內用有嚴格要求！陳時中曝「相關規定」

今增39例本土「雙北各14例」　各縣市分佈曝光！

噴酒精機器「兼量體溫」準嗎？答案超傻眼

更多熱門

相關新聞

被解僱不怪老闆　她工作20年失業

被解僱不怪老闆　她工作20年失業

被解僱了但不會怪雇主，這就是疫情帶來的特殊情況，從事安親班的李小姐，因公司發不出薪水在6月初被解僱，現在仍呈現無業狀態，而她去就業服務處登記失業，但又發現就業服務處底下的公司行號非常少，而進入暑假後，又要跟畢業生搶工作，身為單親媽媽真的相當苦惱。

全台唯一！高捷「虧損13億」列紓困對象

全台唯一！高捷「虧損13億」列紓困對象

張上淳記者會上道歉！ICU名醫讚：學者風範

張上淳記者會上道歉！ICU名醫讚：學者風範

竹山疫情紓困安心上工啟動　中低收、特困優先錄取

竹山疫情紓困安心上工啟動　中低收、特困優先錄取

6旬翁也用「遠距投保」！　南山人壽申請件數每週成長逾7成

6旬翁也用「遠距投保」！　南山人壽申請件數每週成長逾7成

關鍵字：

疫情新冠肺炎小吃店

讀者迴響

熱門新聞

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

余苑綺癌症復發「私密處感染」！

即／高雄小港區「猛傳爆炸聲」

華航貨運站員工確診　全面篩檢800人

5萬名牌戒卡死「中指發黑腫成墨魚香腸」！

「看好了世界」排第二！網曝台灣防疫3金句

獨養一家8口！小趙雅芝累到罹癌…25歲病逝

快訊／今再增39本土！另增9死

連千毅提400萬現金奔柔道童靈堂　家屬全婉拒

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

福原愛「徹底黑化」有隱情！

《木曜》爆退訂潮…蔡哥首發聲！

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

疫苗擴大接種第9、10類！一張表看懂

iPhone 12 Pro Max 128GB　搶到現省2萬

更多

最夯影音

更多
薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」
芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面