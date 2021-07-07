靠外送救不了小吃店生意　他賣麵只能自己吃

▲疫情對小吃店影響頗大。（圖／記者周宸亘攝）

記者張克銘／台北報導

疫情讓許多人的生計都出現問題，其中不乏影響到小本生意的小老闆，55歲的曾先生2年半前開了小吃店，原本計畫之後開兩間店夢想全部粉碎，沒生意的情況下，煮麵都只能煮給自己吃。

做過許多工作的曾先生，2年半前想著與其等著被人家解僱，不如自己出來做生意當個小老闆，因此在埔心車站附近開了間小吃店，主要賣湯包、排骨酥麵，雖然不是賺大錢，但起碼生活無虞，如果能夠開到兩間店那也小有成就。

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▲疫情讓小吃店寒冬來臨。（圖／記者屠惠剛攝）

不過就在開店一年半後時遇到疫情，曾先生說：「當時還不會很嚴重，大多生意都還能夠維持住。」但2021年這波疫情著實對生意給了一記重擊，整體營收掉了3成到4成。

曾先生說：「疫情影響了大家的消費習慣，大家現在都訂外送，或是自己在家裡煮，很少有人出來買了，而且有些人放無薪假，也沒多的錢買外食。」

雖然現在有外送餐點的服務，但曾先生很明白的講，外送利潤很薄，就只是打廣告用的，頂多就補貼租金而已。在疫情剛爆發時，曾先生也解僱了員工，現在都只有他一人做。

曾先生說小吃店資本有限，現在就只能硬撐打平收支，面對疫情解除後曾先生也不敢多想，他表示大家消費習慣可能會改變，真的不行就把店頂讓出去吧，大不了就去當警衛維持生計。

