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作家龍應台分享台灣疫情現況　卻被兒子打臉

▲屏東「南國漫讀節」昨9日勝利星村青島封街首場夜間講座，邀請到重量級文化人龍應台登場演講，反應熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲龍應台。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者張克銘／綜合報導

台灣遭受新冠疫情肆虐，不但死亡數激增，全國人民也都在三級防疫下無法回到過去的生活方式，作家龍應台在臉書發表心得感想，說對疫情無力、對政府無能感到生氣，但沒想到卻被兒子打臉。

龍應台在臉書發文表示，最近與在歐洲的兩個兒子視訊，但內容卻是超現實，龍應台說「街有猝死者」，兒子回「這是我們去年二月的情況」，然後龍應台再講「老人院爆發感染」，兒子回答「嗯，這是我們去年三月的情況」。

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龍應台又講「政府領導與藥廠有圖利勾結」，兒子則說，「嗯，我們這裡去年中也有同樣的說法。」然後龍應台又說政府混亂、無能、冷酷，兒子更引用英國首相的話表示「我寧可屍體堆積如山也不能封城」。

最後龍應台對兒子強調過去這一個月每天都很悲痛、憤怒、無能為力，但兒子回答我們在這種狀態已經過了整整一年半。

▲▼作家龍應台在臉書分享與兒子的對話。（圖／翻攝自龍應台 - Lung Yingtai臉書）

▲作家龍應台在臉書分享與兒子的對話。（圖／翻攝自龍應台 - Lung Yingtai臉書）

作家龍應台可能沒想到會接收到這樣的回應，兒子反過來安慰她，表示：「不必這樣，該怎麼活就怎麼活，該運動就運動，該讀書就讀書，該走路就走路，該吃飯就吃飯，該種花就種花，該開心就開心，生活是自己的堡壘。」

戲劇性的，龍應台臉書這篇文最後寫下，走到園裡去看親手種下的絲瓜，剛剛開了花。而許多網友在下方留言表示，「遊子身教巨嬰母」、「兒子真可憐，被充滿偏見的惡毒假訊息轟炸，還要安撫抗壓性比誰都差的老草莓、「兒子視野還是較廣闊！幸福是比較出來的！」。

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