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網揪團逛爆花園夜市　黃偉哲：攢咧等你！一算人流4000嚇壞

▲台南市長黃偉哲率隊前往台南花園夜市進行防疫視察及宣導，並呼籲民眾及攤商口罩，保持社交安全距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲準備好「三罩一套」，要迎接揪團逛爆台南夜市的民眾。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

全台三級警戒仍在持續，已有網友揪團，等到微解封，就要南下逛爆台南的夜市。對此，台南市政府回應，目前已經準備好了，只要來到台南的夜市，就要遵守「三罩一套」的規定，也會隨時稽查。

目前有許多網友揪團，摩拳擦掌，等到7月12日，若降級微解封，就要衝去台南逛夜市、吃爆在地美食。對於這種聲浪，在地攤商看法不一，若到時候玲確診，當然非常歡迎，但若還是有個案，再推遲一點也無妨。

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事實上，為了讓夜市的防疫工作更進一步，台南市府2020年3月開始，就已經推出熟食遮罩補助計畫，截至目前為止，已經完成1,708攤的設置，其中公有市場597攤，完成率97％。台南市府經發局6日也說，下半年會再加碼一千個攤位，每攤補助2,000元，就算疫情緩解，也會持續推動下去。

▼台南市府推出熟食遮罩補助計畫，以維護顧客、攤商的安全。（圖／翻攝臉書／黃偉哲）

▲▼黃偉哲，三罩一套。（圖／翻攝臉書／黃偉哲）

而針對網路上「逛爆台南夜市」的揪團聲浪，台南市長黃偉哲表示，台南已經準備好，歡迎微解封以後來玩。黃偉哲也說，原則上在出入口會進行管制，以及人流控管，民眾入場時，要配合量額溫，攤商也要遵守「三罩一套」的政策，戴口罩、面罩，食物使用遮罩，也要戴上手套。

至於是否能內用，還要跟中央進行討論，以中央的決定為主。除了市府規劃的防疫措施，夜市也要準備「防疫計劃書」送審，目前永康復華夜市已遞交，花園夜市、大東夜市以及武聖夜市也預計要送件。

▲台南市長黃偉哲4日晚率經發局、環保局、警察局與消防局等單位，前往台南相當具代表性的花園夜市，透過無人機廣播，向攤商及消費者宣導防疫觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲提到，花園夜市面積廣大，就算保持社交距離，還是能容納4,000多人，數據相當嚇人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，以花園夜市來看，目前已經協調，等到開放時，保留2個出入口，進行人流管制，不過花園夜市占地面積廣大，就算保持1.5公尺社交距離（每2.25平方公尺容納1人），整個夜市還是能容納4,000多人，依舊是相當嚇人的數據。

黃偉哲提到，會請警方加強稽查，若人潮過度擁擠，又勸導不聽，就會開罰。黃偉哲還說，除了夜市以外，在遵守中央防疫指導原則的狀況下，也會考慮開放部分公共場所，如學校運動場、公園、戶外展場等，只要能配合戴口罩，就能考慮開放。

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