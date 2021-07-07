6／29到7／2去過北車注意！高鐵櫃台確診　黃珊珊認了：讓人擔心

▲高鐵台北車站員工確診，連續4天上班。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

台北市府7日公布新冠確診個案足跡，其中一人是高鐵台北站的人員，6月29日到7月2日之間都有上班。對此，台北市副市長黃珊珊說明，這起案例較令人擔心。

台北市府7日公布案15,165、案15,169的足跡，案15,165在6月29日至7月1日之間，曾待過士林區永平街某家自營便當店，6月30日上午8點到9點之間，新北三重的大台北農產品市集。案15,169則是高鐵工作人員，黃珊珊直言，對這起案例較為擔心。

▼黃珊珊表示，對於這起高鐵員工確診案例較為擔心。（圖／記者林敬旻攝）



該名高鐵人員的公共場所活動足跡分布如下：

6月29日上午5點30分到下午3點：在台北車站高鐵B1西出口值勤。

6月30日上午5點30分到下午3點：在台北車站高鐵B1西出口值勤。

7月1日上午6點到下午3點：在台北車站高鐵B1東出口值勤。

7月2日上午5點30分到下午3點：在台北車站高鐵東三門的售票櫃台值勤。

▼北市7日公布2名確診者足跡。（圖／北市府提供）



針對台北市府公布的個案，台灣高鐵也安排密切接觸同仁進行PCR檢測，結果皆為陰性，後續要求台北站密切關注健康狀況，以即時通報、處理。

高鐵公司指出，若有同仁快篩陽性、PCR確診，會針對可能接觸的空間、動線進行消毒，並配合疫調單位，進行匡列隔離，確保同仁、旅客的健康安全。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘