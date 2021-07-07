　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

6／29到7／2去過北車注意！高鐵櫃台確診　黃珊珊認了：讓人擔心

▲▼台北車站,車站,購票,退票,高鐵,台鐵,返鄉,車票,疫情,大眾交通。（圖／記者周宸亘攝）

▲高鐵台北車站員工確診，連續4天上班。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

台北市府7日公布新冠確診個案足跡，其中一人是高鐵台北站的人員，6月29日到7月2日之間都有上班。對此，台北市副市長黃珊珊說明，這起案例較令人擔心。

台北市府7日公布案15,165、案15,169的足跡，案15,165在6月29日至7月1日之間，曾待過士林區永平街某家自營便當店，6月30日上午8點到9點之間，新北三重的大台北農產品市集。案15,169則是高鐵工作人員，黃珊珊直言，對這起案例較為擔心。

▼黃珊珊表示，對於這起高鐵員工確診案例較為擔心。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

該名高鐵人員的公共場所活動足跡分布如下：

6月29日上午5點30分到下午3點：在台北車站高鐵B1西出口值勤。

6月30日上午5點30分到下午3點：在台北車站高鐵B1西出口值勤。

7月1日上午6點到下午3點：在台北車站高鐵B1東出口值勤。

7月2日上午5點30分到下午3點：在台北車站高鐵東三門的售票櫃台值勤。

▼北市7日公布2名確診者足跡。（圖／北市府提供）

▲▼北市疫情0707。（圖／北市府提供）

▲▼北市疫情0707。（圖／北市府提供）

針對台北市府公布的個案，台灣高鐵也安排密切接觸同仁進行PCR檢測，結果皆為陰性，後續要求台北站密切關注健康狀況，以即時通報、處理。

高鐵公司指出，若有同仁快篩陽性、PCR確診，會針對可能接觸的空間、動線進行消毒，並配合疫調單位，進行匡列隔離，確保同仁、旅客的健康安全。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
柯文哲讚陳時中高EQ！下一句超酸　質疑指揮官從頭當到尾沒道理
氣象局曝花蓮「一天8震」原因　餘震還會持續2、3天
快訊／北市大安區傳墜樓！20歲男無呼吸心跳
快訊／1日8震搖不停！花蓮21:38再晃有感地震　初判4級以
贊成罷免林昶佐？　柯文哲說話了
黃明志喊話「想打輝瑞或AZ」遭出征　火大回嗆了
花蓮4.5級地震路口爆湧泉！輸水管破裂水淹市區街道
3+11沒專家討論…陳時中稱負責　柯文哲：死700多人你要負

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲爆唐鳳沒跟北市講疫苗預約系統　「我被整很慘」

「為什麼要捧陳時中LP？」林昶佐回應了　鬆口揭2人私下有聯絡

6／29到7／2去過北車注意！高鐵櫃台確診　黃珊珊認了：讓人擔心

柯文哲讚陳時中高EQ！下一句超酸　質疑指揮官從頭當到尾沒道理

贊成罷免林昶佐？　柯文哲笑：「小綠」為求生存要表忠，可憐哪

贈台237萬疫苗！日本國安策略曝光　副防衛大臣：我們是兄弟

3+11沒專家討論…陳時中稱負責　柯文哲：死700多人你要負什麼責

柯文哲不捨民眾搶殘劑跌倒　批中央「堅持意識型態太過分」

海地總統遭刺亡！政情長年動盪　蔡英文出訪就因維安考量只停留4小時

揭與民進黨「分手」原因　柯文哲：一群強盜在分贓預算

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

智孝按摩發出「18禁叫聲」大家慌了XD　連鍾國都痛到飆高音喊：媽媽～

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

李佳穎罕見「大尺度解封泳裝照」！　早上突做一舉動...KID：誰准妳露肉餅？

女子中年失業「紓困補助被退回」　因4月有勞保紀錄...戶頭剩800元

柯文哲爆唐鳳沒跟北市講疫苗預約系統　「我被整很慘」

「為什麼要捧陳時中LP？」林昶佐回應了　鬆口揭2人私下有聯絡

6／29到7／2去過北車注意！高鐵櫃台確診　黃珊珊認了：讓人擔心

柯文哲讚陳時中高EQ！下一句超酸　質疑指揮官從頭當到尾沒道理

贊成罷免林昶佐？　柯文哲笑：「小綠」為求生存要表忠，可憐哪

贈台237萬疫苗！日本國安策略曝光　副防衛大臣：我們是兄弟

3+11沒專家討論…陳時中稱負責　柯文哲：死700多人你要負什麼責

柯文哲不捨民眾搶殘劑跌倒　批中央「堅持意識型態太過分」

海地總統遭刺亡！政情長年動盪　蔡英文出訪就因維安考量只停留4小時

揭與民進黨「分手」原因　柯文哲：一群強盜在分贓預算

柯文哲爆唐鳳沒跟北市講疫苗預約系統　「我被整很慘」

熊黛林首回應「和郭富城比曬幸福」　親吐發文內幕

「為什麼要捧陳時中LP？」林昶佐回應了　鬆口揭2人私下有聯絡

東元少東「反併購」！與盟友發函　要買下保險業的退場持股

溫網／詹家姐妹8強遭直落二出局　仍是合拍最佳成績

黃子佼國中「日系潮男帥照」曝光！　公開美女姊：簡直日雜偶像

中華射箭女團睽違9年東奧再聚首　譚雅婷最終戰拼「未竟之夢」

全新超跑品牌「Bugatti-Rimac」誕生　執行長：山豬王不會絕跡

6／29到7／2去過北車注意！高鐵櫃台確診　黃珊珊認了：讓人擔心

騙人好難！說謊容易被發現的3大星座　Top 1網公認：直腸子個性

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

政治熱門新聞

快訊／白宮亞太總監：美國不支持台灣獨立

「原來局都設好了」柯文哲去環南市場嚇一跳　酸林昶佐害人害己

快訊／新北確診足跡公布！2全聯、2市場、1家樂福、文具店

快訊／華儲爆群聚感染　衛生局證實：夫妻2人居住於新北

快訊／三重湯城2採PCR「1人陰轉陽」　衛生局緊急大清消

蔡英文拚7月底達25％覆蓋率　李秉穎：不夠啦

快訊／新光三越A11、信義誠品2櫃姐確診　新北公布最新疫調足跡

北市中正某國宅6日篩檢結果出爐　逾400里民全部陰性

快訊／新北果菜4693人篩檢結果出爐　家禽合作社8日啟動第三次PCR

快訊／華航貨運確診員工住樹林「1家4口染疫」　發病後傳給妻﹑父母

快訊／華儲新北夫妻三代同堂確診+4　侯友宜：足跡多在桃園

快訊／北市公布足跡「高鐵人員確診」　曾值班北車售票櫃台

揭與民進黨「分手」原因　柯文哲：一群強盜在分贓預算

快訊／新北疫情趨緩　侯友宜宣布高風險熱區剩下「這三個」

更多熱門

相關新聞

金聖圭新冠肺炎痊癒！　報喜：健康回歸了

金聖圭新冠肺炎痊癒！　報喜：健康回歸了

南韓團體INFINITE隊長金聖圭，雖然在6月10日接種了嬌生疫苗，沒想到卻在17天後接到確診新冠肺炎的通知，活動全面暫停，而與他有接觸的工作人員也全數接受檢測並且隔離。得知確診後便投入休養、治療的他在7日也透過公司發出了已經痊癒的消息。

即／北市中正區驚傳墜樓　20歲男無呼吸心跳

即／北市中正區驚傳墜樓　20歲男無呼吸心跳

外送救不了小吃店　他賣麵只能自己吃

外送救不了小吃店　他賣麵只能自己吃

被解僱不怪老闆　她工作20年失業

被解僱不怪老闆　她工作20年失業

全台唯一！高捷「虧損13億」列紓困對象

全台唯一！高捷「虧損13億」列紓困對象

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫新冠疫情台北高鐵台北車站黃珊珊

讀者迴響

熱門新聞

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

余苑綺癌症復發「私密處感染」！

即／高雄小港區「猛傳爆炸聲」

華航貨運站員工確診　全面篩檢800人

5萬名牌戒卡死「中指發黑腫成墨魚香腸」！

「看好了世界」排第二！網曝台灣防疫3金句

獨養一家8口！小趙雅芝累到罹癌…25歲病逝

快訊／今再增39本土！另增9死

連千毅提400萬現金奔柔道童靈堂　家屬全婉拒

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

福原愛「徹底黑化」有隱情！

《木曜》爆退訂潮…蔡哥首發聲！

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

疫苗擴大接種第9、10類！一張表看懂

iPhone 12 Pro Max 128GB　搶到現省2萬

更多

最夯影音

更多
薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」
芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面