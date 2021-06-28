　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

受新冠肺炎影響小　直播主調整策略求生存

▲▼直播主小紜兒。（圖／小紜兒提供）

▲直播主小紜兒。（圖／小紜兒提供）

記者張克銘／台北報導

新冠肺炎疫情摧殘下，各行各業百業蕭條，許多公司也呼籲員工在家上班，此一舉動也帶給了其他行業的商機，其中不太受到新冠肺炎影響的職業，直播主就是其中之一，三名直播主分享了他們在新冠肺炎疫情蔓延時，如何在這行業繼續生存下去。

觀看人數變多 但禮物卻少了？

[廣告]請繼續往下閱讀...

來自高雄的小紜兒，當直播主已經有4、5年，累積的追蹤數也有6萬8千人，時常在直播平台上聊自己的生活分享，而在疫情期間她表示標準的業績其實都有到，觀看人數確實也變多了，大家反而更常來看直播

但相較於以前，小紜兒也說雖然觀看人數變多，但玩家捐贈的禮物就沒有像以前那麼多，以前只要花2小時就可達到直播業績的標準，現在要花4個小時，等於是多一倍的時間。

▲▼直播主小紜兒。（圖／小紜兒提供）

▲直播主小紜兒原本有出國計畫，但被疫情打亂。（圖／小紜兒提供）

身材相當好的小紜兒，除了直播的工作外，還有接外拍的活動，但因為疫情只能暫緩，原本自己要出國進修的計畫也都只能暫時取消，疫情不能說完全沒有影響，原本有兩份工作的收入，現在少了一個，現在的收入就是只靠直播。

小紜兒知道危機就是轉機，她表示雖然三級防疫不知何時會解除，但她自己也想了方法應對，小紜兒說：「保持現在的節奏，在不同時段多開播，然後開播時間拉長，藉由這個機會認識新的直播主和玩家。」

▲▼李吳兄弟。（圖／李吳兄弟提供）

▲李吳兄弟。（圖／李吳兄弟提供）

不受疫情影響 業績反而創開播新高

今年才剛加入直播的李吳兄弟(大哥：吳潤恩、二哥：吳邦崴、三弟：李吳鴻恩)，專攻音樂還有發表單曲，曾在2019發行首張同名作品集，當時看到了直播平台的未來性，就將一部份重心轉到了直播平台上，談起這次疫情影響，對三兄弟反而是一次轉機，更創下直播紀錄。

李吳鴻恩說：「我們在五月的時候創下直播百萬業績的紀錄，這確實有點意外，我們有分析因為疫情讓大家在線上時間比較多，而大家看著螢幕有歸屬感，支持的人反而變多了，」此外他們三兄弟也觀察到現在直播平台的流動，在疫情期間就發現400到500位直播主加入。

▲▼李吳兄弟。（圖／李吳兄弟提供）

▲李吳兄弟在疫情期間直播反而創新高。（圖／李吳兄弟提供）

但雖然創下百萬業績，從選秀節目出來的李吳兄弟，影響最大的反而是表演跟Youtube頻道，三兄弟都齊聲說，在宣布三級防疫之前，我們都還有活動，譬如直播同學會、教舞收入、Youtube頻道，但全部被疫情給打亂。

而且原本要發表的單曲，因為疫情影響延後，如果三級防疫持續延續下去，現在可能轉到線上去做，不過三人還是很希望能夠維持線上作品，也希望疫苗趕快來，能夠趕快跟大家見面。

▲▼直播主陽光桑。（圖／陽光桑提供）

▲直播主陽光桑。（圖／陽光桑提供）

疫情爆發前在萬華 現在強迫自己多嘗試

加入直播平台3年的陽光桑，則是能夠感受玩家的心酸，她就表示，有一名玩家在客運上班，但因為疫情關係，現在薪水不如以往，自己也要吃飯，但又不希望主播那麼辛苦，遇到手心是肉、手背也是肉的情況。

而她自己本身也遭遇一場驚魂記，陽光桑在4月17日與其他直播主舉辦一場演唱會，那時所住的地方就在萬華，而4月底時萬華阿公店爆發群聚感染事件，她自己也表示，時間那麼近，而且演唱會人那麼多，口罩可能也都沒帶好，確實是滿害怕，但所幸她並未有任何感染症狀。

面臨持續的三級防疫，陽光桑也說：「本來有要去健身房經營，但現在健身房沒辦法開，所以只能靠直播維持收入，但要維持自己的業績，只能調整策略，譬如開播頻率變高，繼續直播，發行線上作品，非常時期只好強迫自己嘗試不一樣的東西。」

▲▼直播主陽光桑。（圖／陽光桑提供）

▲直播主陽光桑當時開演唱會時住在萬華。（圖／陽光桑提供）
 

ET快訊
日本贈台AZ疫苗「未列WHO緊急使用清單」！　指揮中心回應了
台灣防疫全球最新排名「雪崩式暴跌」！　落後巴西
快訊／「Delta接觸史」逃逸2移工在雲林尋獲　採檢結果出爐
高雄全裸妹也曾在台中留影　穿警察男友制服爆乳照曝
台灣棒球衝世界排名第2！關鍵原因曝光
快訊／傳確診個案　枋寮醫院再關2天！
娶19歲嫩妹！大叔怕被戴綠帽「瘋狂播種」　21年生15兒變網

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

為小孩只能冒染疫風險　裝潢業師傅沒收入只能跑工地

剛到職就爆發疫情！菜鳥護理師遭家人「勸退」　一句話拒絕

染疫死者24hrs內火化　他幫家屬拍照彌補「沒見最後一面」遺憾

照顧確診兒卻被感染！她花16天戰勝病毒　唯一心願曝光

作家龍應台分享台灣疫情現況　卻被兒子打臉

恩客來也會怕　她25年林森北路陪唱遭疫情擊潰

台小將袁永誠　獲西班牙第3級聯賽球隊合約

徐薇淩第三日又揮71桿　匯豐女子世界錦標賽暫排31名

文姿云里斯本首戰敗北　能否直接取得奧運門票還很難說

天才少女安洗瑩想進步　教練點名要好好學習戴資穎

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

孫協志、王仁甫錄《我難過》200人接唱　小刀也來了！畫面公開聽了超感動

前車壓車+急彎、後車雙黃線超車 2三寶撞一團...驚險畫面引網論戰

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

日本贈AZ疫苗「未列WHO緊急使用清單」！莊人祥證實：不是必要條件

【英語多益通】變種病毒傳染力更強　英文怎麼說？

50多歲男打疫苗完突疲倦…3天後「倒廁所身亡」　3天29人猝死

受新冠肺炎影響小　直播主調整策略求生存

反擊了！樹德科大性學所喊檢討學籍　童仲彥：所長不知SWAG合法？

華榮市場「4年前名單造冊」一半都地主！攤販崩潰…甩鍋慘被打臉

台大醫曝「聯亞疫苗我也看不懂」！稱可抗Delta病毒…只淡定回一句

6天跑7間旅館！中壢男接觸超級傳播者染疫　神秘職業曝光

影／吳念真「最後一次謝幕」催淚！《人間條件》破280萬觀眾支持

酷航A321neo新機今首航！內裝曝光　未來可望飛台灣

鄧福如不藏了！首曝兒子Q萌正臉　HowHow粉絲high翻：還好像媽媽

賴雅妍魅力拼過《機智醫生》　和王傳一浪漫吻不停

別拿市民生命當籌碼！柯文哲還在心繫2024？（伊佳奇）

日本贈AZ疫苗「未列WHO緊急使用清單」！莊人祥證實：不是必要條件

【英語多益通】變種病毒傳染力更強　英文怎麼說？

蘇貞昌視察疫苗檢驗封緘流程　零下20度工作環境曝光

中央別再黑箱！王欣儀籲：公開施打疫苗的官員名單

快訊／屏東「Delta接觸史」逃逸2移工在雲林尋獲　採檢結果出爐

接種兩劑疫苗「85天降90％」！美國研究：需再追加一劑

高雄全裸妹非第一次！曾在台中留影　穿警察男友制服爆乳照曝光

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

生活熱門新聞

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

快訊／再增3死！今本土病例+60

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

預估「最快降級」時間　醫：其實我沒有悲觀

憂染疫不敢回家住　確診男6天跑7家摩鐵

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

訂6公斤芒竟縮水！他看體重計當場氣炸

本土Delta病毒維持8例！秘魯祖孫同班機34人檢驗結果出爐

即／中山女碩生猝死一屍兩命！PCR結果出爐

「712有望解封？」陳時中曝：有最重要工作

起底確診男6天住7家摩鐵　鄭文燦只給恐怖8個字

確診女台鐵+捷運北桃通勤　感染源不明急匡10人

即／Delta病毒入侵枋寮5天急篩2000人　PCR結果出爐

潘孟安幫祕魯嬤背書：看監視器她足不出戶

更多熱門

相關新聞

Delta病毒侵襲！柯文哲11字喊話：沒冒險本錢

Delta病毒侵襲！柯文哲11字喊話：沒冒險本錢

Delta變種病毒已入侵，全台繃緊神經防疫。對此，台北市長柯文哲表示，台灣的疫苗接種率不到10%，加上新型變種病毒傳染力強，解禁之日似乎也遙遙無期，呼籲民眾「繼續在家裡待好、口罩戴好」，一起抗疫。

金門獲配5040劑莫德納！7／2雙軌制開打

金門獲配5040劑莫德納！7／2雙軌制開打

南亞科技捐贈快篩試劑及防疫使者包　力挺防疫前線

南亞科技捐贈快篩試劑及防疫使者包　力挺防疫前線

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

疫情衝擊　宜蘭傳藝老爺行旅8/31停業

疫情衝擊　宜蘭傳藝老爺行旅8/31停業

關鍵字：

直播主新冠疫情疫情紓困疫語常人新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

《愛玩客》男星出櫃「宣布已結婚」！

打工族紓困1萬元今開放申請

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

快訊／那對夫妻報喜懷孕了！流產2年生回二胎

月薪3萬！小資女「貸款全投股票」慘賠光

超商限時2天「大杯美式、拿鐵買1送1」

快訊／再增3死！今本土病例+60

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

王浩宇「求助韓國瑜」幫賣襪：可寄給您試穿

更多

最夯影音

更多
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面