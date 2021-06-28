受新冠肺炎影響小　直播主調整策略求生存

▲直播主小紜兒。（圖／小紜兒提供）

記者張克銘／台北報導

新冠肺炎疫情摧殘下，各行各業百業蕭條，許多公司也呼籲員工在家上班，此一舉動也帶給了其他行業的商機，其中不太受到新冠肺炎影響的職業，直播主就是其中之一，三名直播主分享了他們在新冠肺炎疫情蔓延時，如何在這行業繼續生存下去。

觀看人數變多 但禮物卻少了？

[廣告]請繼續往下閱讀...

來自高雄的小紜兒，當直播主已經有4、5年，累積的追蹤數也有6萬8千人，時常在直播平台上聊自己的生活分享，而在疫情期間她表示標準的業績其實都有到，觀看人數確實也變多了，大家反而更常來看直播

但相較於以前，小紜兒也說雖然觀看人數變多，但玩家捐贈的禮物就沒有像以前那麼多，以前只要花2小時就可達到直播業績的標準，現在要花4個小時，等於是多一倍的時間。

▲直播主小紜兒原本有出國計畫，但被疫情打亂。（圖／小紜兒提供）

身材相當好的小紜兒，除了直播的工作外，還有接外拍的活動，但因為疫情只能暫緩，原本自己要出國進修的計畫也都只能暫時取消，疫情不能說完全沒有影響，原本有兩份工作的收入，現在少了一個，現在的收入就是只靠直播。

小紜兒知道危機就是轉機，她表示雖然三級防疫不知何時會解除，但她自己也想了方法應對，小紜兒說：「保持現在的節奏，在不同時段多開播，然後開播時間拉長，藉由這個機會認識新的直播主和玩家。」





▲李吳兄弟。（圖／李吳兄弟提供）



不受疫情影響 業績反而創開播新高

今年才剛加入直播的李吳兄弟(大哥：吳潤恩、二哥：吳邦崴、三弟：李吳鴻恩)，專攻音樂還有發表單曲，曾在2019發行首張同名作品集，當時看到了直播平台的未來性，就將一部份重心轉到了直播平台上，談起這次疫情影響，對三兄弟反而是一次轉機，更創下直播紀錄。

李吳鴻恩說：「我們在五月的時候創下直播百萬業績的紀錄，這確實有點意外，我們有分析因為疫情讓大家在線上時間比較多，而大家看著螢幕有歸屬感，支持的人反而變多了，」此外他們三兄弟也觀察到現在直播平台的流動，在疫情期間就發現400到500位直播主加入。

▲李吳兄弟在疫情期間直播反而創新高。（圖／李吳兄弟提供）

但雖然創下百萬業績，從選秀節目出來的李吳兄弟，影響最大的反而是表演跟Youtube頻道，三兄弟都齊聲說，在宣布三級防疫之前，我們都還有活動，譬如直播同學會、教舞收入、Youtube頻道，但全部被疫情給打亂。

而且原本要發表的單曲，因為疫情影響延後，如果三級防疫持續延續下去，現在可能轉到線上去做，不過三人還是很希望能夠維持線上作品，也希望疫苗趕快來，能夠趕快跟大家見面。

▲直播主陽光桑。（圖／陽光桑提供）

疫情爆發前在萬華 現在強迫自己多嘗試

加入直播平台3年的陽光桑，則是能夠感受玩家的心酸，她就表示，有一名玩家在客運上班，但因為疫情關係，現在薪水不如以往，自己也要吃飯，但又不希望主播那麼辛苦，遇到手心是肉、手背也是肉的情況。

而她自己本身也遭遇一場驚魂記，陽光桑在4月17日與其他直播主舉辦一場演唱會，那時所住的地方就在萬華，而4月底時萬華阿公店爆發群聚感染事件，她自己也表示，時間那麼近，而且演唱會人那麼多，口罩可能也都沒帶好，確實是滿害怕，但所幸她並未有任何感染症狀。

面臨持續的三級防疫，陽光桑也說：「本來有要去健身房經營，但現在健身房沒辦法開，所以只能靠直播維持收入，但要維持自己的業績，只能調整策略，譬如開播頻率變高，繼續直播，發行線上作品，非常時期只好強迫自己嘗試不一樣的東西。」

▲直播主陽光桑當時開演唱會時住在萬華。（圖／陽光桑提供）

