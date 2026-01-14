　
8小時手術完又接下一台「都不休息嗎」？釣出大批醫護現身解答

多名醫護人員分享，進到手術室後，時常會一路工作、不休息直到手術結束。（示意圖／photoAC）

▲多名醫護人員分享，進到手術室後，時常會一路工作、不休息直到手術結束。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

「醫護人員跟執刀醫生，真的都不休息吃飯嗎？」一位媽媽分享，她的孩子剛動了8小時的手術，沒想到主刀醫師向家屬說明完成果後，立刻又趕往下一台刀，讓她忍不住好奇，醫師與醫護人員在這麼漫長的手術過程中，是否真的沒有休息和吃飯。貼文一出，引來大批醫護人員現身說法。

這名網友日前在Threads發文表示，她快2歲的孩子剛接受8小時的手術，主刀醫師向家屬解釋完手術成果後，接著要去接下一台開刀，讓她忍不住疑問「好奇一場手術6、7、8小時這麼久，裡面的醫護人員跟執刀醫生，真的都不休息吃飯嗎？體力也太驚人了！」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「想知道+1，之前我生父開主動脈剝離手術13個小時，完成後醫生跟我們說明時，臉色蒼白手指都在顫抖」、「醫生跟護理師，真的在燃燒他們的生命去救人……而且注意護理師的手，每天被無限的酒精消毒，一直都在脫皮狀態」、「他們還要手術前準備，雖然不知道需要多久，但絕對比我們看到的手術時間還要久」、「聽開刀房的工作人員說，主刀醫生不一定從頭跟到尾，打開跟縫合比較簡單的工作，可以由資歷較淺的醫生執行，不然主刀醫生一天有幾個8小時。而小醫生沒練習機會怎變大醫生」。

對此，就有不少醫護回答，「手術的時候會進入一個超然狀態，精神時光屋……回頭手術結束後才會發現已經過了很久！ 通常一下刀都覺得膀胱要爆炸，然後肚子一直叫」、「我體力其實不算好，但連續開刀6至8小時，不吃不喝也不上廁所，對我來說完全沒問題。只是一下班就真的魂飛魄散，小孩叫我要喊好幾聲，才會慢半拍回神來」、「我自己時不時開個5～6小時，基本不太會下來休息。因為通常是下刀時才發現已經過了那麼久」、「我總醫師時期跟過最久的是20小時的手術，腹腔腫瘤全清除+腹腔內熱化療。不同科主治醫師輪流上場，護理師都從白班換成白班了，只有我還在」。

也有人分享，「我是刷手護理師，我通常是刷手全程，手術結束才下來吃飯，目前為止最高記錄是10小時，所以上長刀前要先吃很飽，不過大醫院很多科別的手術時間更長，我的記錄是小case而已」、「住院醫師時期跟過骨盆腫瘤切除+骨盆重建，手術時間24小時01分，住院醫師換了兩輪主治醫師還在上面，開到最後手一直抽筋」、「曾經在整外的顱顏外科，跟過一台超過8小時的正顎手術……過程中刷手護、流動、麻護、助手都有輪流出去休息吃飯，醫師真的一次都沒有下來過」、「每個外科醫師不一樣，我自己7至8小時內的會一次到位，9至10小時以上的才會穿插喝水上廁所」、「這是外科醫生必經的訓練，開到早上見日出，就會有一種變態般的成就感」。

還有人說到，「腎上腺會一直作用，忘記時間，等開完才發現體力耗盡，而且重點是全程站著開刀沒有椅子坐」、「刷手護理人員吃飯時間會有人接替，但比較麻煩是上廁所，上上下下很麻煩，所以乾脆不喝水，這樣就不會上廁所」、「我站過一個新生兒的刀13個小時，中途會輪替用餐但醫生是一刀站到底」、「護理師還多少有人可以被接下來吃個飯，吃完飯重新刷手上去想上廁所都會儘量忍著，畢竟一直刷手也很麻煩，醫生跟助手會更辛苦，不趕快開一開後面刀很多會開不完，所以很多醫生都可以戰到當下的那一台刀結」。

