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恩客來也會怕　她25年林森北路陪唱遭疫情擊潰

▲▼疫情下的台北夜晚--林森北路六條通八條通。（圖／記者湯興漢攝）

▲疫情下的台北夜晚--林森北路六條通八條通。（圖／記者湯興漢攝）

記者張克銘／台北報導

就在萬華爆發出阿公店群聚感染新冠肺炎後，台北市政府下令八大行業停業，這也讓小童(化名)必須要暫時離開這份從事25年的卡拉OK陪唱的工作，而目前防疫依然停留在三級，沒有收入的她，也只能無奈表示，只能等到七月再看看。

台北不夜城　一晚陪唱就能賺進萬元

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54歲的小童，從事卡拉OK陪唱這行已經有25年，現在已經是店裡負責人兼公關，每當夜晚降臨，就是小童展現她高超的交際手腕，畢竟這可是她累積25年的功力，林森北路條通可說是台北知名的不夜城，來來往往的應酬人們，甚至是想要排解寂寞尋歡的都大有人在。

在這充滿男歡女愛的林森北路條通裡，小童依然與客人談笑風生，25年訓練出來的海量，畢竟江湖再走，酒量要有，酒杯一杯接著一杯，客人歌曲一首接著一首，一個晚上下來，客人來來去去，畢竟客人就是小童的收入來源，一個晚上幾萬塊的收入，讓小童使出渾身解術來留住客人，但沒想到在疫情之下的危機，可說是暗潮洶湧全面襲來。

▲▼疫情下的台北夜晚--林森北路六條通八條通。（圖／記者湯興漢攝）

▲林森北路六條通八條通在疫情下已經失去過往活力。（圖／記者湯興漢攝）

萬華疫情全面爆發　自己和客人都會怕

去年台灣當時剛爆發新冠疫情時，靠著良好的國民意識與政府防堵策略，得以讓台灣在世界一片混亂之下仍夠過上正常的生活，只是這次第二次疫情爆發宛如海嘯般襲來，從華航諾富特到萬華阿公店，壓死駱駝的最後一根稻草就是萬華阿公店。

就在疫情迅速傳染開後，基本上已經很難控制，台北市政府因此宣布八大行業全面停業，這一政策讓恩客無法取暖，來上班的小姐則無法取錢;小童說：「在台北市政府公佈時，5月15日當天我們就自行歇業了，其實當時在新聞上看到疫情爆發時，自己也怕染疫，來消費的客人也會害怕。」

▲新興KTV酒店妹脫衣陪酒 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲疫情重創了八大行業。（圖／記者洪靖宜翻攝）

沒收入仍感受人間溫暖　未來沒規劃等疫情結束

生活中的收入突然就被疫情給收走，小童也表示，這行業大家都有投保，然後掛在別的公司行號裡，但如果要領公司薪水，就會有所謂的額度上限，我的額度是超過的，現在也是吃老本。不過人間處處有溫情，原本店的店租是一筆負擔，但二房東向她表示疫情時間不收房租，讓她少掉一個煩惱。至於其她小姐雖然沒有了陪酒的收入，但大多平日白天都是有其他工作的，但小童可沒有其他工作，這25年來就是專注做好在條通的生意。

目前政府三級將延長到6月28日，不過台灣疫情仍尚未完全控制，可能大家還要在三級防疫的日子下渡過，小童在條通工作什麼大風大浪沒見過，但沒想到被病毒給打敗，面對這個意想不到的情形，未來的日子怎麼過？小童只淡淡的說：「目前沒什麼規劃，看到七月如何，走一步算一步。」

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