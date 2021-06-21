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為小孩只能冒染疫風險　裝潢業師傅沒收入只能跑工地

▲▼從事裝潢業的姜鈞文。（圖／姜鈞文提供）

▲從事裝潢業的姜鈞文。（圖／姜鈞文提供）

記者張克銘／台北報導

新冠肺炎疫情讓許多工作者在家上班，但也有一部分的人放無薪假，更有一部分的人失去了工作，從事裝潢業的江鈞文，雖有紓困金的幫忙，但有房貸和養育兒子的情況下，姜鈞文也陷入兩難，如果三級防疫繼續下去，他不得不冒風險去工地上班。

最好時光能賺十萬　但整個6月只做3天

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姜鈞文做水土師傅已經7年，裝潢業流傳著只要房地產好，他們的生意就會好，姜鈞文都說，我們這行除了做工地外，如果自己還能接一些案子，最好一個月可以有十萬收入，其實要養活我們單親家庭是絕對足夠的，在去年剛爆發疫情時，都還沒有像這次那麼嚴重。

今年4月台灣新冠肺炎疫情再度爆發，這次擴及層面更廣、感染力更強，江鈞文都說：「從萬華阿公店群聚感染後，工作和案子都開始慢慢變少，6月到現在我只做了3天，然後兒子也無法去安親班、幼稚園，我只能在家陪他上課，幾乎是入不敷出的情況。」

▲▼從事裝潢業的姜鈞文。（圖／姜鈞文提供）

▲姜鈞文目前收入愈困境，心裡想的還是自己的兒子。（圖／姜鈞文提供）

工作只剩跑工地　但染疫風險極高

會造成這樣的情況，主要還是因為害怕染疫的風險，姜鈞文表示從六月開始社區大樓管理員就說裝潢人員不能進去，只能等待解封後，而有些民眾原本要裝潢的，但因為疫情帶來的不確定性實在太大，在不知何時解除的情況下，先將現金握在手上，所以就停掉裝潢的工程。

案子沒了，那跑工地如何？姜鈞文說：「其實現在大部分工地都還是有在工作的，但工作就有許多外勞，染疫風險很高，自己也不想給小孩帶來危險，所以就先領紓困金加吃老本，先渡過6月再說。」

不過目前三級防疫政策將會延到6月底，如果三級一直沒解除那未來要怎麼規劃？姜鈞文無奈表示，如果接下來還是這種情況，就要把小孩送回鄉下，自己冒著風險去跑大工地，或是送Uber EAT，無論如何為了孩子，還是要想辦法賺錢啊。

 

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