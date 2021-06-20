染疫死者24hrs內火化　他幫家屬拍照彌補「沒見最後一面」遺憾

▲殯葬業在本次疫情期間相當忙碌。（圖／路透）

記者張克銘／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐台灣，許多人還無法見到自己親人最後一面，因此最後擔任送行者的任務就相當重要，從事殯葬業已經9年的林彥志先生，在疫情時刻面對這特殊的情形，他表示：「希望能做到盡善盡美，尊重每一個亡者。」

新冠肺炎是第五類法定傳染病，罹患新冠肺炎逝世的大體，必須要在24小時內火化，而且可能身旁的家人也都在隔離，導致許多家人來不及見最後一面，林彥志說：「其實大多家屬都能接受，那我們也是用最簡單方式去幫往生者送最後一程，就會用拍照的方式，然後等待家人隔離完之後再入塔，那在法事都不能做的情況下，我們也希望能夠給予每個亡者尊重，在推進火化爐裡我們都會鞠躬，大體運送的時候，我們也會鞠躬。」

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▲從事殯葬業的林彥志先生。（圖／記者張克銘攝）

外界很難想像送人最後一程的工作是如此辛苦，基本上在往生室的工作人員也都需要隔離，還必須要穿防護衣等待著，目前以林彥志先生所待的仁本，就有200員工在支援新冠疫情的工作。

據林彥志表示，基本上接到新冠肺炎患者逝世後，會由4位同仁服務，2位遺體接運、2位做消毒的工作，從病房出來到往生室到入棺程序，沿途都需要消毒，而大體仍有傳染風險，因此屍袋都必須套兩層，棺木和棺木運送車都需要消毒。

▲疫情期間無法家祭也無法公祭。（圖／新北市動保處提供）

每天在疫情高風險區上班，會不會怕有染疫的風險，林彥志則說：「其實去年疫情還沒那麼嚴重的時刻，大家都還會緊張，但今年反而習慣了，加上大家也都有心理建設，其實不會那麼害怕，不敢講說自己是做好事，但就是想辦法做到盡善盡美，不要草草了事，尊重還是要有。」

而在疫情嚴重的當下，他的孩子是支持他活下去的動力，林彥志表示：「其實疫情打亂了大家生活模式，讓很多人來不及道別，因此有了遺憾，希望能夠珍惜當下，當下是最真實的。」

