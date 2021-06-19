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與兒子一同確診　她用母愛戰勝病毒

▲▼阮詩婷與他的家人。（圖／阮詩婷提供）

▲阮詩婷與她的家人。（圖／阮詩婷提供）

記者張克銘／台北報導

誰都不想罹患新冠肺炎，但如果今天是自己的兒子罹患，尤其又是不到一歲的孩子，身為家人該怎麼辦，阮詩婷散發了身為母親的愛，縱使自己最終也確診，但母子倆靠著愛一起渡過難關，戰勝病毒。

5月21日阮詩婷一如往常上班，一樣把自己的孩子送給長輩帶，畢竟雙薪家庭，孩子總需有人照顧，下班後把孩子接回來後，隔日長輩表示自己燒到37.4度，回到家時長輩來電說燒到38度，此時心中擔心的情緒逐漸浮現，5月23日擔心成了現實，長輩確診新冠肺炎。

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此時阮詩婷心中慌亂，因為這幾天還有回父母家，如果有家人確診還會連帶感染到父母，她打遍了1922、北榮急診、台北市衛生局跟區域的健康中心，每個指示都不太一樣，但區域的健康中心，建議孩子還小去醫院可能更容易感染，先把家人分開，一個為小孩的主要照顧者，然後需要分房、分開吃，在家都戴口罩。

▲▼阮詩婷與他的家人。（圖／阮詩婷提供）

▲阮詩婷與小孩在救護車。（圖／阮詩婷提供）

5月24日家中的小孩發燒，阮詩婷心中不安的情緒浮現，晚上前往北榮 PCR檢測，雖然自己和老公都沒事，但小孩確診cT值14，只能住進醫院，阮詩婷凌晨2點與老公道別，陪著孩子進到醫院，開始了與病毒的長期抗戰。

當時北榮的醫生洪妙秋很關心此病例，畢竟這是不到一歲的孩子確診，還特地調度嬰兒病床、請來小兒科護理師照顧，但要治療小孩子不是簡單的任務，要打針但因為孩子脫水針打不進去，身為母親心疼，所幸最終還是順利打上針，但又遇到新的問題，就是餵藥。

阮詩婷是採用中西醫療法，當時中醫師張凱惟開的中藥小孩較無法接受，經常是喝一口就不再喝，阮詩婷只好用餵乳的方式，自己先喝下中藥，再用餵乳的讓小孩吸收，麻煩的事每次都必須要把隔離衣脫下，相當麻煩，但只要能治好自己的孩子，這點麻煩又算什麼呢。

▲▼阮詩婷與他的家人。（圖／阮詩婷提供）

▲阮詩婷住院期間仍保持正能量。（圖／阮詩婷提供）

正當小孩逐漸康復，開始退燒、活力大增，但小孩會對著阮詩婷咳，又把充滿口水的手在阮詩婷身上抹，但此時身為母親不過也顧不了這麼多了。阮詩婷回想起當下表示：「媽媽，就是會為了你跟全世界拼命的人！」

5月28日小孩狀況已趨穩定，但阮詩婷卻確診了，醫師也表示，母嬰同室，被感染是遲早的事，阮詩婷身體開始不舒服，身體呈現發燒狀態，最高還燒到39.5度，她說：「那時剛好電視都在播年輕人確診離世的消息，自己內心也是會怕怕的，」而先前她因貪快拿東西，肋骨壓在嬰兒床欄上時，不小心壓傷肋間肌，咳嗽還會疼，都只能壓著肋骨咳嗽。

在中西醫共同治療下，阮詩婷燒了一個禮拜後，6月5日開始退燒，到6月8日經過醫師評估、照完X光，周二採檢後cT值32，終於可以回家，前後與病毒抗戰16天。

▲▼阮詩婷與他的家人。（圖／阮詩婷提供）

▲北榮幫阮詩婷家人舉行慶生。（圖／阮詩婷提供）

當時出院時是6月9日，但自己的孩子6月10日生日，北榮還幫她的兒子過生日，而當時她見到了兩週不見的老公，第一句話是：「很想他」，老公則回：「沒事啦」;回到家後自主管理7天，家裡的口罩脫下來，阮詩婷說：「當時覺得要好好擁抱老公一下，然後終於可以大口呼吸」，而看到因為口罩遮住的臉龐，阮詩婷事隔多日再次見到老公的臉龐，她送上了最深情的一句，「老公，你好帥。」

經過這件事後，阮詩婷心中充滿感謝，很多人都對他伸出援手，因為她只是輕症就對我們付出那麼多，如果是重症的話真的會不知道該怎麼辦，她也希望以自身例子，呼籲大家這個社會安全網一定要撐住，待在家、勤洗手，不要再給醫療系統更大的負擔，護理師都很辛苦，彼此互相打氣，大家帶著信心渡過此難關。

▲▼阮詩婷與他的家人。（圖／阮詩婷提供）

▲阮詩婷與她的家人回到正常生活。（圖／阮詩婷提供）
 

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