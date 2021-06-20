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剛到職就爆發疫情！菜鳥護理師遭家人「勸退」　一句話拒絕

▲▼ 急診室，醫院，護士 。（圖／記者徐文彬攝）

▲新冠肺炎期間，護理師工作相當吃重。（圖／記者徐文彬攝）

記者張克銘／台北報導

新冠肺炎疫情在台灣延燒，衝擊整個台灣醫療體系，其中護理師更是首當其衝，在台北某醫院加護病房工作的黃小姐，看到了許多生離死別、人間情暖的狀況，但她都告訴自己要撐住，因為如果醫護倒了，回到社區也不安全。

黃小姐從事醫護工作快2年，去年疫情爆發時她剛入職，剛好就遇到考驗要照顧確診病患，她也坦承當時情緒很複雜，她說：「其實就跟大家一樣，就是怕自己被感染，帶病毒回家。」而且她也聽到同事分享閒言閒語，譬如在那上班就不要回家了，因此有很多醫護人員選擇住防疫旅館，或是跟同事住同一間。

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▲▼ 尼泊爾新冠疫情嚴峻，醫療體系瀕臨崩潰。（圖／達志影像／美聯社）

▲國外許多醫療體系瀕臨崩潰。（圖／達志影像／美聯社）

因為疫情爆發，醫護每天都相當忙碌，一邊照顧病患外還要一邊防疫，黃小姐就分享每天早上7點就到醫院著裝，穿上兔寶寶裝、戴上N95口罩、防護眼鏡、面罩，因為隔離裝很難穿脫，因此有時想上廁所時，只好忍到中午吃飯在一起處理;而中午吃飯時間也不長，只有短短半小時，然後一路再工作到下午4點，此外由於要隨時監測有沒有確診，每個禮拜都要PCR一次。

而在這疫情期間，也常看到人生百態、生離死別，由於隔離區家屬不能看，護理長也會通融家屬會用視訊跟親人聯絡，有令人哽咽的談話，也有正能量的溝通。黃小姐說：「成功拔管的也是有，當然也有家屬不能接受的結果，有些一般人進來，但很快就走了，家屬確實會很難接受這樣的結果，就覺得生命真的無常。」

在疫情這段時間內，黃小姐著實感受到醫護人員的地位真的提高了，也有患者會鼓勵醫護人員，但畢竟疫情凶險，家人會覺得要不要辭職;但她說：「現在是大家抗疫時期，如果醫護倒了，回到社區也會不安全，希望說大家要一起配合好防疫，不要出門，勤洗手，等待疫情降下來。」

▲▼台北市立聯合醫院和平婦幼院區,北市聯醫,區域醫院,醫療體系,醫療院所,健保,防疫,消毒,門診,看診,防護衣,口罩。（圖／記者李毓康攝）

▲醫院內的防疫仍相當重要。（圖／記者李毓康攝）
 

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