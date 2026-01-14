　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

營養午餐全額補助！1年8.2億　周春米：不能讓屏東孩子落後

▲縣長周春米帶領衛生局及消保官至「家樂福量販店-新屏店」宣導春節期間食品安全 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣也宣布，公立高國中小學生營養午餐免費。（資料照／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長周春米今（14）日宣布，自115學年度起全面補助屏東縣所屬高國中小學生營養午餐費用，縣府預計每學年投入約8.2億元經費，全縣約計5萬名學生受惠，期盼減輕家庭負擔，讓屏東孩子在公平的起點上安心成長。

▲屏東縣政府。（圖／資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

屏東縣政府今天舉辦記者會，周春米率教育處長陳國祥做出上述宣佈，她強調營養午餐不只是填飽肚子，而是孩子健康、學習與發展的重要基礎，政策推動同時，也會確保不會排擠到其他教育經費，包括校園老舊校舍、操場、廁所改建、體育設施等，孩子的教育不打折！

不過，她也坦言這是一項極其艱難的決定，尤其在新版財政收支劃分法修法後，屏東縣的財政面臨嚴峻挑戰，行政院長卓榮泰日前提及可能必須舉債的六個縣市時，第一個點名的就是屏東縣，這正是縣府在決策時無法迴避的現實。

「營養午餐要不要全面補助？」周春米直言，在各縣市陸續宣佈全面補助營養午餐後，如何在「照顧孩子」與「守住財政紀律」之間謹慎前行，擔憂跟著富有縣市宣佈齊頭式平等的營養午餐政策會排擠其他重要施政與照顧政策，又不能讓屏東孩子落於人後，她和縣府團隊陷入思考與掙扎，她深深知道身為「持家」的人，不是只做讓人鼓掌的決定，而是要讓屏東這個「家」能夠走得平順、走得長久，讓每一個人——不論是孩子、長輩或弱勢族群都得到應有的照顧。

她表示，經過反覆權衡及縣府團隊精算評估後，決定優先守護孩子健康與平等權，比照其他縣市全面補助營養午餐，但同步要求縣府團隊研議穩健的營養午餐配套措施，嚴格確保營養午餐品質，並融入食農教育與惜食觀念，讓孩子都能吃得好。

周春米說，未來除尊重學童的表意權，持續推動午餐食材品質、班班喝鮮奶等政策，也將全盤檢視現行營養午餐招標作業，以使用在地食材、支持在地農業為優先，加強嚴格查驗食材來源、製程管理與營養把關等機制，守護孩子的飲食安全與健康，讓政策優質上路。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

完勝暖氣！「靠1神物超好睡」痠痛也好了　一票人推：電費沒增加

才道歉完！小北百貨又被抓包「簡體字布條」　網怒：不知悔改

首颱「洛鞍」最快明天生成　清晨3地低溫再探10度以下

快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入袋

BTS高雄連唱3天！飯店群組急通知「關房漲價」　觀光局要查了

快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！2.6萬學生受惠...僅剩新北、嘉市

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主：我選擇死亡

周杰倫參戰澳網「國籍寫中國」沒人敢出征！陳沂酸：兩岸和平大使

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

完勝暖氣！「靠1神物超好睡」痠痛也好了　一票人推：電費沒增加

才道歉完！小北百貨又被抓包「簡體字布條」　網怒：不知悔改

首颱「洛鞍」最快明天生成　清晨3地低溫再探10度以下

快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入袋

BTS高雄連唱3天！飯店群組急通知「關房漲價」　觀光局要查了

快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！2.6萬學生受惠...僅剩新北、嘉市

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主：我選擇死亡

周杰倫參戰澳網「國籍寫中國」沒人敢出征！陳沂酸：兩岸和平大使

adidas萌寵「三葉草新年套裝」必收！PEDRO請浪浪示範百搭通勤包

糖尿病視力惡化藏危機　新式導管助患者穩住青光眼

中壢小貨車載油「一路狂漏300米」超扯畫面曝　警急鋪木屑除污

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

【興奮到消失】阿金外出散步超開心　高興到把牽繩甩自己臉上XD

生活熱門新聞

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

1個半月「新人只上7天班」太荒謬！老闆無法資遣

路易莎聊天！K書男「可以小聲點嗎」　雄女神回

急凍4天！　下波挑戰寒流

高鐵公司總獎金7個月創新高　年終3.4個月2/6發放

快訊／今晨5℃！　洛鞍颱風最快明生成

下波再戰寒流　濕→乾冷很長時間

購車族等等！台美談判傳「進口車關稅降到0％」

快訊／11縣市低溫特報！急凍跌破10度

專挑已婚富商問「想玩嗎？」律師：吃相難看

每到下午3點「特別想吃甜點！」　醫揭2警訊：不是嘴饞

出國「先選遠的國家」她曝原因　一票認同

更多熱門

相關新聞

即／屏東也跟進免費營養午餐！5萬學生受惠

即／屏東也跟進免費營養午餐！5萬學生受惠

屏東縣也跟進免費營養午餐！屏東縣長周春米於今（14）日宣布，從115學年度開始，屏東縣所屬高國中小，營養午餐全面補助，縣府每學年投入約8.2億元，約有5萬名孩子受惠。周春米強調，這個補助對屏東雖不容易，但為了孩子的健康與平等權，縣府必須勇於承擔。

即／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童

即／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地

小稅猴「雲端發票福利站」 開春兌換活動來囉！

小稅猴「雲端發票福利站」 開春兌換活動來囉！

1歲童受困車內近1小時　警消破門救人

1歲童受困車內近1小時　警消破門救人

關鍵字：

屏東營養午餐免費補助教育政策學生福利

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面