被解僱也不能怪老闆　她安親班工作20年失業

▲安親班在疫情間全面停業。（圖／記者林悅翻攝）

記者張克銘／台北報導

被解僱了但不會怪雇主，這就是疫情帶來的特殊情況，從事安親班的李小姐，因公司發不出薪水在6月初被解僱，現在仍呈現無業狀態，而她去就業服務處登記失業，但又發現就業服務處底下的公司行號非常少，而進入暑假後，又要跟畢業生搶工作，身為單親媽媽真的相當苦惱。

從事安親班老師的李小姐，在教育服務業已經從事20幾年，但疫情影響的公司的收入，雇主發不出薪水，也等不到解封的那一刻，最終決定解僱旗下的員工，希望能用失業的方式幫助這些員工。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲安親班老師在疫情期間都無法上工 。（圖／新竹縣政府提供）

李小姐表示：「內心是無奈的，但繼續待下去也是沒收入，也就是強迫離開，但這也不能怪老闆，他就真的也沒收入。」李小姐為單親家庭，孩子目前就讀大學，她們在外面租房子，現在也無法去打工，對家裡的收入是一個沈重負擔。

現在疫情期間，李小姐也無法應徵工作，她有投履歷但沒有任何企業回覆她，尤其她中年轉業又是教育服務業，要找工作難度不小;而李小姐跑到就業服務處登記失業，但她也發現掛在就業服務處底下的公司行號非常的少，能不能找到工作都是問題，如今暑假要跟畢業生搶工作，對於她一名中年婦女，她也感到很擔憂。

