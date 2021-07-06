　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

都叫許淑華！網出征認錯人　最強政治人物「一次3人撞名」

記者黃翊婷／綜合報導

台北環南等市場疫情爆發，台北市議員許淑華5日曝光攤商提供的Line對話，並對柯市府提出質疑，結果被部分攤商發動臉書洗板，還波及到同名的國民黨立委許淑華。不過，政治人物名字相似或是完全撞名的情況也不少，其中最特別的就是「林德福」，不僅國民黨、民進黨各有一位，台電前發言人也是同名同姓。

▲▼0409台北市議會,台北市議員許淑華。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員許淑華質疑環南市場休市消毒等防疫工作沒有做好。（圖／記者李毓康攝）

台北市議員許淑華5日根據攤商提供的Line對話，質疑環南市場自治會曾不只一次向台北市副市長黃珊珊拜託降低防疫標準，也陳情過想縮短隔離時間，「本應謹慎處理的匡列隔離、擴大篩檢、休市消毒為什麼沒有做好？」對此，黃珊珊回應，「這麼重大的事怎麼可能我自己決定」，經過多位專家討論，並請示中央，維持休市3天作為。

而消息傳開後，在環南市場的500多人群組中，馬上有人發動要灌爆許淑華的臉書，還有人進一步公布許的手機號碼。沒想到這把火卻意外波及同名的國民黨立委許淑華，部分搞錯人的網友跑到立委許淑華的臉書留言嗆罵，讓她超級無言，甚至引發另一波朝聖熱潮，還有網友半開玩笑表示，「許委員下午好，我是來看看有多少不識字、誤認妳為北市疫員（議員）許淑華的瞎眼人士來出征妳。」

▲▼立法院院會 行政院長蘇貞昌施政總質詢 個人質詢 交通組 交通部長林佳龍 立委許淑華。（圖／記者屠惠剛攝）

▼▲立委許淑華遭波及，還有網友特地跑來她的臉書朝聖出征錯人的窘境。（圖／記者屠惠剛攝、翻攝自Facebook許淑華）

立委許淑華撞名北市議員，衰遭網友出征波及。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

不過，其實類似的認錯人事件先前也發生過不少。例如民進黨桃園市前議員王浩宇的罷免案在今年1月16日確定通過，當時就有一些民眾跑到台南市立委王定宇的臉書留言嘲諷，讓其他看熱鬧的網友忍不住留言回應，「浩宇、定宇，傻傻分不清楚」、「有沒有連結開放朝聖，好想看」。

除了認錯人之外，名字相似也有可能造成口誤的情況。例如副總統賴清德2019年12月1日幫當時參選立委的候選人吳思瑤站台，卻不小心在受訪時口誤，將「支持吳思瑤，下架吳斯懷」喊成「下架吳思瑤」。

但這之中最特別的還是「林德福」，國民黨有一名資深立委林德福，民進黨也有一名曾擔任教育部體育署署長的林德福，而台電前發言人的名字也是林德福。更有趣的是，撞名的3人還彼此熟識，國民黨立委林德福就曾在臉書PO文幽默回應此事，希望大家在投訴前先認對人，以免搞烏龍。

ET快訊
「很多人相信有機會清零了」　醫曝台灣人大絕：R值又降1/2
快訊／環南市場復業首日　陳時中突現身視察
快訊／台股站上萬八！　指數漲逾70點至18008
他拿10萬紓困想「閉眼all in」當航海王！　網狂砲賭博當
女星罕見露臀「大尺度解封照」流出　15萬人暴動
LIVE／環南市場今復市！　黃珊珊、王必勝視察防疫作為
王浩宇送修電腦「開機跳出數百張男內褲照」　檢修員尷尬回1句話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／環南市場復業首日　陳時中突現身視察

身價驚人！李坤儀外公竟是「汽車業大亨」　坐擁2豪宅大直置產

北市疫苗接種突「取消電話預約」　議員憂僅網路預約恐影響施打順序

民間發起罷免林昶佐　環南市場自治會長反對：要給他機會

LIVE／環南市場今復市！　黃珊珊、王必勝視察防疫作為

李登輝香火延續！李坤儀懷第三胎　性別曝光有意從母姓

都叫許淑華！網出征認錯人　最強政治人物「一次3人撞名」

倒蘇聲浪起！傳陳建仁將組「防疫2.0內閣」　還有一黑馬呼聲高

712拚解封　各行業管制鬆綁「本周對外宣布」

張顯耀爆偷打疫苗後神隱10天　臉書再發文還是沒道歉

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

怕被檢舉！外送員蹲地找掩護吃飯 心酸：被當病毒看待...照片惹共鳴

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

國道小客車打方向燈想向右切入 疑被喇叭「嚇到轉2圈」再校正回歸

快訊／環南市場復業首日　陳時中突現身視察

身價驚人！李坤儀外公竟是「汽車業大亨」　坐擁2豪宅大直置產

北市疫苗接種突「取消電話預約」　議員憂僅網路預約恐影響施打順序

民間發起罷免林昶佐　環南市場自治會長反對：要給他機會

LIVE／環南市場今復市！　黃珊珊、王必勝視察防疫作為

李登輝香火延續！李坤儀懷第三胎　性別曝光有意從母姓

都叫許淑華！網出征認錯人　最強政治人物「一次3人撞名」

倒蘇聲浪起！傳陳建仁將組「防疫2.0內閣」　還有一黑馬呼聲高

712拚解封　各行業管制鬆綁「本周對外宣布」

張顯耀爆偷打疫苗後神隱10天　臉書再發文還是沒道歉

溫網／將滿40歲費德勒18度闖8強　公開年代最老8強選手

管中閔自曝「防疫開會裝」：以後會懷念　網狂讚超爺們！

宋智孝新劇「魔女」造型一連串曝光！紅髮、華服、煙燻妝美到逆天

疫苗股漲跌互見！聯亞藥早盤跌逾7％　高端漲逾1％

LIVE／唐鳳揭「疫苗登記預約」流程！指揮中心最新說明

福斯Golf試駕：熟悉卻陌生的經典鋼砲，上車前請詳閱使用說明書

快訊／台股站上萬八！　指數漲近百點至18008

快訊／環南市場復業首日　陳時中突現身視察

LIVE／「圓仔」8歲生日重點搶先看　邀您進直播間「刷一排祝福」

Eason和KID高中撞鬼！曝半夜迷路目睹「詭異古裝老人」結局超驚悚

網紅家家小可愛彈開...露點、形狀被看光　同行爆「她自己解掉」：是女生都知道會噴開

政治熱門新聞

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

李坤儀懷第三胎性別曝光！有意從母姓

快訊／712解封？　侯友宜要新北市民先做2件事

中央烏龍？北市聯繫不上他　竟早住在檢疫所

小英「維穩」洩防疫隊形變換　陳建仁最「中性」接棒機率高

快訊／規劃712適度解封！蘇貞昌下令指揮中心籌備：訂出管制原則

獨／712餐飲業解封2措施5原則曝！

黃偉哲怒轟柯文哲：全國民眾都在忍雙北

她們都叫許淑華　最強一次3人撞名

林靜儀批柯文哲：你就繼續怪別人　全班陪你寫作業

712微解封？　各縣市長不樂觀

712拚解封　各行業管制鬆綁「本周對外宣布」

嗆爆林昶佐！環南自治會長：不會去罷免

張顯耀被爆偷打疫苗後神隱　新PO文還是沒道歉

更多熱門

相關新聞

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

對於台北市環南市場再爆確診疫情，包含立委王定宇及市議員許淑華火力全開抨擊北市對於環南市場休市天數太短恐再釀群聚疫情，對此環南市場自治會長林勝東5日傍晚再發布聲明澄清，針對立委王定宇、市議員許淑華的臉書貼文質疑提抗議。

鳳梨滯銷　台東縣民進黨部用行動挺果農

鳳梨滯銷　台東縣民進黨部用行動挺果農

陳思宇罵許淑華造謠　結果「照片P錯人」

陳思宇罵許淑華造謠　結果「照片P錯人」

揭林昶佐4大錯誤「根本送頭」　PTT洗版認證

揭林昶佐4大錯誤「根本送頭」　PTT洗版認證

許淑華爆環南要求休市7改3　攤商對話截圖再曝光「灌爆她的臉書」

許淑華爆環南要求休市7改3　攤商對話截圖再曝光「灌爆她的臉書」

關鍵字：

許淑華國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

164萬劑AZ快來了！青壯年接種機會增

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

用力擦屁！她「草莓奶昔瀑布」狂瀉…醫搖頭嘆：整塊挖掉

小吃店遭棄單20碗麵倒光！網一招完美復仇

楊丞琳深夜突拋6字震撼彈　10分鐘影片首公開

台灣買BNT　上海復星唯一洽購方

阿祖的育嬰智慧！只要「一根線」就可爽躺涼椅

2縣市大雨！熱帶低壓擦邊過　午後防雷雨彈

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面