都叫許淑華！網出征認錯人　最強政治人物「一次3人撞名」

記者黃翊婷／綜合報導

台北環南等市場疫情爆發，台北市議員許淑華5日曝光攤商提供的Line對話，並對柯市府提出質疑，結果被部分攤商發動臉書洗板，還波及到同名的國民黨立委許淑華。不過，政治人物名字相似或是完全撞名的情況也不少，其中最特別的就是「林德福」，不僅國民黨、民進黨各有一位，台電前發言人也是同名同姓。

▲台北市議員許淑華質疑環南市場休市消毒等防疫工作沒有做好。（圖／記者李毓康攝）

台北市議員許淑華5日根據攤商提供的Line對話，質疑環南市場自治會曾不只一次向台北市副市長黃珊珊拜託降低防疫標準，也陳情過想縮短隔離時間，「本應謹慎處理的匡列隔離、擴大篩檢、休市消毒為什麼沒有做好？」對此，黃珊珊回應，「這麼重大的事怎麼可能我自己決定」，經過多位專家討論，並請示中央，維持休市3天作為。

而消息傳開後，在環南市場的500多人群組中，馬上有人發動要灌爆許淑華的臉書，還有人進一步公布許的手機號碼。沒想到這把火卻意外波及同名的國民黨立委許淑華，部分搞錯人的網友跑到立委許淑華的臉書留言嗆罵，讓她超級無言，甚至引發另一波朝聖熱潮，還有網友半開玩笑表示，「許委員下午好，我是來看看有多少不識字、誤認妳為北市疫員（議員）許淑華的瞎眼人士來出征妳。」

▼▲立委許淑華遭波及，還有網友特地跑來她的臉書朝聖出征錯人的窘境。（圖／記者屠惠剛攝、翻攝自Facebook許淑華）

不過，其實類似的認錯人事件先前也發生過不少。例如民進黨桃園市前議員王浩宇的罷免案在今年1月16日確定通過，當時就有一些民眾跑到台南市立委王定宇的臉書留言嘲諷，讓其他看熱鬧的網友忍不住留言回應，「浩宇、定宇，傻傻分不清楚」、「有沒有連結開放朝聖，好想看」。

除了認錯人之外，名字相似也有可能造成口誤的情況。例如副總統賴清德2019年12月1日幫當時參選立委的候選人吳思瑤站台，卻不小心在受訪時口誤，將「支持吳思瑤，下架吳斯懷」喊成「下架吳思瑤」。

但這之中最特別的還是「林德福」，國民黨有一名資深立委林德福，民進黨也有一名曾擔任教育部體育署署長的林德福，而台電前發言人的名字也是林德福。更有趣的是，撞名的3人還彼此熟識，國民黨立委林德福就曾在臉書PO文幽默回應此事，希望大家在投訴前先認對人，以免搞烏龍。