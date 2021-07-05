陳思宇發文罵許淑華造謠！　結果被鄉民抓包「照片P錯人」

▲陳思宇發圖罵許淑華造謠。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《許淑華爆環南要求休市7改3 攤商對話截圖再曝光「灌爆她的臉書」》，台北環南等市場疫情爆發，議員許淑華揭露對話訊息及提出對柯市府的質疑後，環南市場的500多人群組中，馬上有人發動要灌爆許的臉書。民眾黨前發言人陳思宇忍不住發圖罵許淑華造謠，結果卻被抓包照片「搞錯人」。

陳思宇在臉書發出一張圖片，放上台北市長柯文哲、前時力發言人吳崢、民進黨發言人簡舒培、台北市議員苗博雅、台北市議員黃郁芬等人的大頭照，照片配上「2021.06.05台北市確實有疫調」、「不開疫調卻開夜市搞群聚」、「知識份子也信假新聞」、「柯文哲獲勝」等文字。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲結果照片P錯人。（圖／翻攝自PTT）

不過，仔細一看，其中明明指名民進黨籍「台北市議員許淑華」，但配的照片卻是國民黨籍「立法委員許淑華」。網友發現這個超荒謬的錯誤後，忍不住開酸，「要出征請到台北許淑華那邊出征，不要搞錯對象了，還有請陳思宇出來跟許委員道歉。」

▲陳思宇照片中指名民進黨籍「台北市議員許淑華」。（圖／許淑華辦公室提供）

▲照片P錯配成國民黨籍「立法委員許淑華」。（圖／立法委員許淑華團隊提供）

除此之外，再細看圖片會發現，上面有點名民進黨前立委林靜儀，但卻寫成「民進黨前議員」，讓人更傻眼。事發之後，陳思宇粉絲專頁已經找不到該張圖片或貼文，似乎緊急刪文處理，但已經有鄉民截圖轉傳，「連這都搞錯」、「笑死 XDDD！太兩光了吧」、「會分不清楚這兩個人的應該是外國人吧」、「神力女超人都認不出來」、「我笑了，這傢伙在幹嘛XD」、「P圖還P錯了，A害。」