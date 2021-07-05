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許淑華爆環南要求休市7改3　攤商對話截圖再曝光「灌爆她的臉書」

▲▼環南市場LINE群組。（圖／讀者提供）

▲環南市場LINE群組。（圖／讀者提供）

記者徐政璿／台北報導

台北環南等市場疫情爆發，議員許淑華揭露對話訊息及提出對柯市府的質疑後，在環南市場的500多人群組中，馬上有人發動要灌爆許淑華的臉書，還有人進一步公布許的手機號碼。環南群組中有攤商看不下去，把這個圖截出來，認為這已經涉到法律問題。

許淑華今（5日）公布攤商提供的Line對話，內容為環南市場自治會不只一次向黃珊珊副市長拜託降低防疫標準，例如有確診者參加批發市場專案打疫苗，讓接觸的73人被匡列時，會長曾向黃珊珊陳情縮短隔離時間；又例如，7/2環南PCR篩檢出41名陽性確診時，北市原訂要讓環南休市7天，而自治會向黃珊珊爭取改成休市三天。

許淑華表示，自治會長從五月底開始就和黃珊珊副市長有密切聯繫，更說明了黃副市長對於環南的狀況有所掌握，既然如此，本應謹慎處理的匡列隔離、擴大篩檢、休市消毒為什麼沒有做好？

▲▼許淑華曝光環南市場攤商Line訊息，要求柯文哲市府降低防疫標準，以及縮短隔離。（圖／許淑華提供）

▲▼許淑華曝光環南市場攤商Line訊息，要求柯文哲市府降低防疫標準，以及縮短隔離。（圖／許淑華提供）

▲▼許淑華曝光環南市場攤商Line訊息，要求柯文哲市府降低防疫標準，以及縮短隔離。（圖／許淑華提供）

許淑華說，看到line群組對話，是否因爲會長拜託而放寬防疫標準？為何柯市府過去對環南沒有積極作為，也請柯市府向市民清楚交代。

對此，民進黨立委王定宇表示，許淑華提出截圖證據，證明環南市場自治會拜託北市府黃珊珊降低防疫標準，這有二件嚴重的事情。

第一，環南市場自治會明知有疫情，卻希望放寬處理，導致疫情一發不可收拾。

第二，北市府高層早就知道環南市場有疫情，卻以政治和人情考量，放寬處理（例如休市7天改3天），也是導致環南市場爆發嚴重疫情的原因。如果這些屬實，是嚴重違法，應該法辦。

不過，許淑華揭露對話訊息及提出對柯市府的質疑後，在環南市場的500多人群組中，馬上有人發動要灌爆許淑華的臉書，還有人進一步公布許的手機號碼。環南群組中有攤商看不下去，把這個圖截出來，認為這已經涉到法律問題。

▲▼北市環南市場快篩站空拍。（圖／記者林振民攝）

▲環南市場。（圖／記者林振民空拍）

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