揭林昶佐4大錯誤「根本送頭」　PTT洗版笑：蓋綠色章94愛台灣

▲立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

無黨籍立委林昶佐嗆台北市長柯文哲，反遭自治會長林勝東及攤商洗臉，如今負面聲量爆增，萬華更開始醞釀罷免行動。一名網友就點出林昶佐犯的4大錯誤，引起鄉民熱議，直言「譁眾取寵順著風向上的，實際上還是草包。」

自從環南洗臉事件後，林昶佐Freddy遭各種輿論撻伐，包括有228受難家屬指控，他曾任228基金會董事，卻在第6屆2年任期、15次的董事會中，只出席過1次；甚至引爆罷免聲浪，網上不少反對者高喊「清林散昶」。

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就有網友在PTT直指，Freddy最主要犯的4個錯誤，首先「市場區隔」沒做出來，林昶佐之前曾是時力的，「時力是小黨，就算是偏綠，也該走出自己的路，國家利益放在黨派利益上面，人民利益當然也是，你小綠不走出自己的路，民進黨要你怎樣就照做，那中間選民跟淺綠選你幹嘛？」

▲林昶佐被自治會長狂洗臉。（圖／記者屠惠剛攝）

第二點，代議士是要幫人民發聲的，並非幫中央政府罵立場不同的政敵，網友表示，「他是萬華那邊的立委，該做的事情是要監督中央，立對人民有益的法案，質詢不應該做的政策，砍不該浮報的預算，再來要對自己的選區選民負責任。我就問一句，上面這幾樣他做到哪一樣？」

原po接著提到，「第三點，在3+11時他默然不語，躲起來，誰都知道病毒不會自己飄到萬華。如果今天入境都普篩，隔離期都有做到，病毒有可能還是會侵襲台灣，但以我們因應的速度，查他們入境後的足跡，或許就不會感染到1萬多例，也或許就能少死一點人。他身為萬華選出來的立委，不對根本原因去發聲，只因為顏色相近，甚至配合黨的意志，可以罵柯時才跑出來，這不是送頭什麼是送頭？」（編按：林昶佐當初有反對公開3+11會議紀錄）

▲其實，林昶佐當初反對公開3+11會議紀錄後，就遭網友出征了。（圖／記者李毓康攝）

最後一點，網友不禁怒道，「身為一個立委你就是要對自己的選民負責，選區有沒有死人？死了多少人了？你有沒有為萬華區爭取最大的利益，要怎樣讓萬華人擺脫汙名，怎麼爭取到比較好的醫療資源，要怎麼去做選民服務。搞清楚代議士的責任是什麼，不是出一張嘴，更多幫到一些人免於疾病貧窮不公的苦難，這才是真正的愛台灣吧！」

對此，鄉民紛紛回應，「萬華人選一個背刺的，笑死」、「他只是把立委這位置當作網紅和黨圖章玩，根本就沒想過什麼是代議士吧」、「3+11他沒躲，是投反對票支持不公布」、「講得很中立，說得太棒了！句句說到人民心聲」、「難怪被嗆回去唱歌」、「沒辦法，他沒讀什麼書」。

▼這波疫情讓萬華人無端承受罵名。（圖／記者周宸亘攝）