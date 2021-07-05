喵星人受困車內引擎蓋！與警躲貓貓　警開「罐罐」拆輪胎即刻救援

記者黃子倩／高雄報導

高雄岡山區又見小貓躲車內！3日晚間9點多，梓官分駐所接獲報案，指稱在路旁的自小客車不時傳來貓叫聲，警方通知車主後打開引擎蓋，員警和報案的民眾花了好一番功夫，用了包含開罐頭引誘、拆輪胎等方式，最後才順利將小貓救出，順利完成這場救援行動。

▲警民合作救出躲在車子引擎蓋內的小貓。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，梓官分駐所日前接獲民眾吳先生報案，指稱一輛停放在路旁的自小客車引擎室內不斷發出貓叫聲，無奈找不到車主，所以報警請警方協助，員警到場後果然聽到小客車引擎室傳出陣陣貓叫聲，隨即通知車主到場，打開車門及引擎蓋，並與警方、報案民眾一起展開救貓行動。

▲警民合作救出躲在車子引擎蓋內的小貓。（圖／記者黃子倩翻攝）

不過一開始小貓似乎受到驚嚇，不停與警方玩躲貓貓，就算員警拿出「罐罐」要引誘喵星人現身，也失敗了；過了大約近1小時時間，仍無法順利救出身藏車內的小貓。正當大家以為小貓躲在左前輪下，集中人力開始拆卸輪胎時，一名員警眼尖發現小貓又竄回到引擎室，便以迅雷不及掩耳的速度伸手進入引擎室一把將小貓救出，過程中員警的右手大拇指還遭小貓狠狠地咬了一口而受傷。

▲員警右手拇指被受驚嚇的小貓咬了一口而受傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

所幸最後小貓由報案民眾愛心認養下帶回家收編照料，而這場警民合作即刻救援小貓咪的任務，也在眾人一陣歡呼下順利落幕。

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