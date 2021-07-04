男女分手約談判！他欲討回禮物女方閨蜜爆氣　4人沒戴口罩GG了

記者黃子倩／高雄報導

高雄三民區3日凌晨4點多多名男女在公園吵鬧，附近居民報警，警網趕到現場介入調查，發現是其中一對男女分手後，相約到公園拆分生活用品，結果一言不合、爆發口角，女子的閨蜜看不下去對好友的前男友嗆聲，場面一度混亂，警方一共查獲4人沒戴口罩，除了依社維法開罰外，也針對未戴口罩開單。

▲高雄男女分手後相約公園談判，結果一言不合起口角，警方接獲報案將5人全數依法開罰。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這起事件發生在3日凌晨4點多，當時員警接獲報案，有多名年輕人在三民區的文興公園聚集，快打部隊到場後，發現現場5人有4人沒有戴口罩，除了雙方口角外，沒有發生鬥毆的情形。據了解，這起糾紛是起因是一對已分手的男女相約到公園拆分生活用品，結果一言不合爆發口角。

▲高雄男女分手後相約公園談判，結果一言不合起口角，警方接獲報案將5人全數依法開罰。（圖／記者黃子倩翻攝）

據警方了解，在公家單位擔任承包商的25歲趙姓男子和交往一陣子的22歲吳姓女子日前分手，趙男想要回交往期間贈送給女方的禮物，並拿回放在對方那邊的生活用品，約前女友到三民區一處公園談判，吳女則約閨蜜同行。談判過程中，吳女的閨蜜看到趙男對好友大小聲還作勢要打人，氣到拿起安全帽準備反擊，雙方因此吵得不可開交。

警方出動快打部隊到場，除了將4名未戴口罩的人依照傳染病防治法開單外，參與的5人均依社會秩序維護法予以裁罰。三民一分局呼籲，目前仍是疫情警戒第三級期間，請勿違法群聚，外出務必配戴口罩，以免觸法或造成防疫破口。

▲高雄男女分手後相約公園談判，結果一言不合起口角，警方接獲報案將5人全數依法開罰。（圖／記者黃子倩翻攝）

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