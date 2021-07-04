　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男女分手約談判！他欲討回禮物女方閨蜜爆氣　4人沒戴口罩GG了

記者黃子倩／高雄報導

高雄三民區3日凌晨4點多多名男女在公園吵鬧，附近居民報警，警網趕到現場介入調查，發現是其中一對男女分手後，相約到公園拆分生活用品，結果一言不合、爆發口角，女子的閨蜜看不下去對好友的前男友嗆聲，場面一度混亂，警方一共查獲4人沒戴口罩，除了依社維法開罰外，也針對未戴口罩開單。

▲▼深夜未戴口罩公園吵架，警帶回偵辦裁罰開單。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄男女分手後相約公園談判，結果一言不合起口角，警方接獲報案將5人全數依法開罰。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這起事件發生在3日凌晨4點多，當時員警接獲報案，有多名年輕人在三民區的文興公園聚集，快打部隊到場後，發現現場5人有4人沒有戴口罩，除了雙方口角外，沒有發生鬥毆的情形。據了解，這起糾紛是起因是一對已分手的男女相約到公園拆分生活用品，結果一言不合爆發口角。

▲▼深夜未戴口罩公園吵架，警帶回偵辦裁罰開單。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄男女分手後相約公園談判，結果一言不合起口角，警方接獲報案將5人全數依法開罰。（圖／記者黃子倩翻攝）

據警方了解，在公家單位擔任承包商的25歲趙姓男子和交往一陣子的22歲吳姓女子日前分手，趙男想要回交往期間贈送給女方的禮物，並拿回放在對方那邊的生活用品，約前女友到三民區一處公園談判，吳女則約閨蜜同行。談判過程中，吳女的閨蜜看到趙男對好友大小聲還作勢要打人，氣到拿起安全帽準備反擊，雙方因此吵得不可開交。

警方出動快打部隊到場，除了將4名未戴口罩的人依照傳染病防治法開單外，參與的5人均依社會秩序維護法予以裁罰。三民一分局呼籲，目前仍是疫情警戒第三級期間，請勿違法群聚，外出務必配戴口罩，以免觸法或造成防疫破口。

▲▼深夜未戴口罩公園吵架，警帶回偵辦裁罰開單。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄男女分手後相約公園談判，結果一言不合起口角，警方接獲報案將5人全數依法開罰。（圖／記者黃子倩翻攝）

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

更多新聞：

高雄婦省道迷航8小時！徒步走數公里回不了家　警查竟是失蹤人口

鳳山民宅暗夜大火濃煙竄天際！2住戶逃生：屋內只有手機在充電

夜半高雄男駕駛囂張違停！警見行跡可疑尾隨　赫見竟是通緝犯

3級悶壞了？高雄哈瑪星頻傳改裝車「炸街」　聯合稽查出重拳

高雄街頭毒品兇殺！4煞刀棒追殺　割斷他腿股靜脈「放血虐死」

ET快訊
台北市場爆群聚！他一看+18傻「以為會暴增」　鄉民氣炸：蓋牌
快訊／新北168市場、夜市攤商2萬人明起開始打疫苗！
快訊／新北重慶市場1確診　休市3天、所有攤商都篩檢
「北市爆多起群聚」7/12分區降級？　陳時中回應了
快訊／創新低！新北+11例「5人與北市相關」　各區染疫人數曝
郭台銘、台積電買BNT！傳上海復星專案　陳時中回應
快訊／高雄女嘴角滲血陳屍85大樓套房　疑2天沒出門
LIVE／新北+11「712有望微解封？」　侯友宜最新說明
快訊／彰化今增3例本土！連四天零確診破功　縣府1500說明
怕自己染疫亡小孩變孤兒　模範媽媽14刀親手砍死5歲女！
台大醫批「北市府疫調不實」　陳時中回應了
虎林專案篩檢爆民怨「沒被造冊」　陳時中說話了
夜市微解封增加7~8%人流　陳時中：每2.25平方公尺只能留

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

自行解封！5男2女闖平溪灰窯瀑布戲水　看到員警才戴口罩

中科院女員工搭上已婚男同事！嬌喊：啾啾變成我形狀　正宮抓包氣瘋

勸「別這麼容易離婚！」男扮和事佬陪散心…下秒帶人妻旅館滾床單

快訊／高雄女嘴角滲血陳屍85大樓日租套房　疑2天沒出門

快訊／送便當給工人！台南男「5公尺高」鋼樑墜地　骨折送醫救治

60年老屋突倒塌老婦亡！留身障兒獨活　高市府今拆除2棟危樓

5男女聚檳榔攤打麻將！被抓急辯「來買菸」...紙鈔偷偷放放口袋

要求非外事警員抽檢漁工？基層反彈...高雄市警局：任務傳達有誤

男女分手約談判！他欲討回禮物女方閨蜜爆氣　4人沒戴口罩GG了

狂奔200米中途跌倒　毒蟲軟腳遭「大20歲員警」KＯ

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

油門當剎車踩！「汽車暴衝」險撞人　大媽靈活閃身...躲過撞擊撿回一命

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

怪癖喵躺床狂吸黑蕾絲被抓包！　馬麻激動羞喊：我的內衣還我QQ

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

差超多？台陸夫妻分享兩岸用語　她聽「老婆＝媳婦」噴笑：好奇怪

自行解封！5男2女闖平溪灰窯瀑布戲水　看到員警才戴口罩

中科院女員工搭上已婚男同事！嬌喊：啾啾變成我形狀　正宮抓包氣瘋

勸「別這麼容易離婚！」男扮和事佬陪散心…下秒帶人妻旅館滾床單

快訊／高雄女嘴角滲血陳屍85大樓日租套房　疑2天沒出門

快訊／送便當給工人！台南男「5公尺高」鋼樑墜地　骨折送醫救治

60年老屋突倒塌老婦亡！留身障兒獨活　高市府今拆除2棟危樓

5男女聚檳榔攤打麻將！被抓急辯「來買菸」...紙鈔偷偷放放口袋

要求非外事警員抽檢漁工？基層反彈...高雄市警局：任務傳達有誤

男女分手約談判！他欲討回禮物女方閨蜜爆氣　4人沒戴口罩GG了

狂奔200米中途跌倒　毒蟲軟腳遭「大20歲員警」KＯ

快訊／女牌咖結束隔離13天⋯找工作採檢確診！染疫信眾再傳母、妹

主子幫加飯！　媽吃飯頻遭「臭臭攻擊」崩潰：一定是故意的

自行解封！5男2女闖平溪灰窯瀑布戲水　看到員警才戴口罩

中科院女員工搭上已婚男同事！嬌喊：啾啾變成我形狀　正宮抓包氣瘋

台灣東岸「黑潮正在變化」　共軍潛艦須重擬作戰！魚雷可能瞄不準

新加坡桌球隊嚇死了！記者採訪後竟確診　拒絕再受訪

家裝「賓士牌監視器」全方位掃視　爸笑：還會自動關閉鏡頭？

老鷹連續60年無緣總冠軍戰　國王、快艇更慘

《通靈》男星防疫胖到雙下巴炸出！　低頭滑手機「被前鏡頭嚇到」

貨櫃船運價最高約成本價7倍 回顧08年散裝船曾達17倍！

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

社會熱門新聞

八里左岸周末湧人潮！不戴口罩開吃美食17人挨罰

桃園7人北上遊猴硐！男深夜抓蝦溺斃

為喬6萬債！多人街頭大亂鬥　群聚再罰156萬

快訊／高雄驚傳當街砍人　1男慘死

獨／20年前喬友大火　酒店妹窗邊求援索2命

苗栗3議員遭電話恐嚇！嫌犯竟是衛生局長小叔

微解封遭疫情套牢　士林夜市週末空蕩蕩

人夫機車上吻人妻　被告撇「不是她」…慘遭車牌打臉

即／高雄女嘴角滲血陳屍日租套房　清潔工急報案

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」

老拳破窗一路追砍！高雄男殺死情敵

高雄重病父住院　小姊弟喝水3天充飢

台中16歲少女6樓墜落送醫不治

即／中火工人36米高跌落　當場無生命跡象

更多熱門

相關新聞

旗山肉品市場遭爆「好心肝翻版」　衛生局說話了

旗山肉品市場遭爆「好心肝翻版」　衛生局說話了

高雄市鳳山肉品市場旗山分場遭爆料，多名「臨時工」也被列入造冊施打疫苗，遭質疑造冊不實，直批有如「好心肝」翻版。對此，衛生局強調，此案爭議與好心肝不能混為一談，醫事人員接種資格非常明確，但菜市場多為家族經營，每個人都可能有接觸風險，因此有3個環節必須先釐清。

抓到了！經濟部查驗防疫酒精　10件「濃度不足」、67件無許可送辦

抓到了！經濟部查驗防疫酒精　10件「濃度不足」、67件無許可送辦

支援雲林一線醫護　江啟臣贈口罩+隔離衣

支援雲林一線醫護　江啟臣贈口罩+隔離衣

高雄3天7萬多劑疫苗接種！史哲直呼施打率太可怕

高雄3天7萬多劑疫苗接種！史哲直呼施打率太可怕

悶不住！內湖好市多周末湧人潮

悶不住！內湖好市多周末湧人潮

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染高雄三民一分局

讀者迴響

熱門新聞

醫院副院長吞太多春藥上陣！女陪侍當場心臟驟停

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

今增37例本土　另增2例死亡

娃娃影后被發現「屍體腐爛暴斃家中」！

無印良品湯匙有洞？　正確用途網熱議

婆婆堅持去菜市場！媳婦「1舉動」慘吃官司

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

金剛「視她為親妹」PO哭臉文恭喜小甜甜

「烟花」颱風最快明生成　恐發海警！

高雄男「打莫德納後1hr身亡」　兒悲痛發聲

颱風恐生成最新模擬路徑曝　3地區變天

還原揪虎林街熱區過程　醫酸柯P：好意思說精準疫調

台積電挨罰　前工程師：加班至12點只敢報到9點

失業後抱200萬進場！每月賺5萬：不想回去工作

更多

最夯影音

更多
妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久
達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面