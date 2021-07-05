高雄男女車上口罩「戴一半」　警攔查意外搜出兩人藏毒

記者黃子倩／高雄報導

目前國內疫情仍未趨緩，但各地仍有零星不戴口罩的情況，高雄新興分局五福二路派出所昨（4日）凌晨巡邏時，在3點多發現一部自小客車車內2人，其中1人疑似未戴口罩，疑似違反防疫規定，且這部自小客車疑有改裝大燈情形，員警在路口將車子攔下，果然發現車上26歲的吳姓女乘客口罩「戴一半」，且眼尖的員警還發現21歲的陳姓駕駛座位上有可疑粉末殘渣袋，隨後果然在車上搜出分裝的K他命還有毒品咖啡包，立刻依毒品危害防制條例將兩人送辦。

▲高雄男女因在車上沒戴好口罩被眼尖員警意外查出藏有毒品。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，一共在車內搜出18包分裝K他命（毛重43.09公克）及毒品咖啡包三包（毛重20.35公克），立刻依毒品危害防制條例將陳男與吳女兩人帶回派出所偵辦；經警方調查毒品是陳姓駕駛所有，陳男向警方供稱因半夜肚子餓，於是和女友一同出門買宵夜，不料竟因在車內未戴好口罩進而被警方發現車上的毒品。

▲高雄男女因在車上沒戴好口罩被眼尖員警意外查出藏有毒品。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方表示目前三級警戒期間，2人在車上共乘，皆要配戴口罩，以防止車內未有安全距離而有染疫風險。新興分局分局長戴台捷表示，即使是在疫情期間，但警方維護治安工作絕不打烊，除針對轄內街頭滋事、毒品、詐欺等犯罪加強打擊外，亦向下刨根、斷絕源頭以達淨化治安，守護市民，打造宜居城市之目標。

▲高雄男女因在車上沒戴好口罩被眼尖員警意外查出藏有毒品。（圖／記者黃子倩翻攝）

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